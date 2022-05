Jasmine Carrisi sui social da spettacolo, in un video mostra la sua parte migliore ed i fan stentano a crederci.

Spumeggiante, travolgente, divertente e bellissima, Jasmine Carrisi sa il fatto suo e sui social si mostra senza peli sulla lingua. Figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, la 20enne Jasmine è diventata una vera celebrità, ma lo scotto del successo si sa, prima o poi si paga. Il mondo è bello perchè vario e per quanto riguarda Jasmine, diverse sono le persone che la amano e diverse sono le persone che la disprezzano, per le ultime ha sempre fatto orecchio da mercante vivendo la sua vita senza restrizioni.

In un video postato su tik tok, la bellissima Jasmine confessa al mondo qual è la sua parte migliore e lascia milioni di fan senza parole. La giovane ragazza ha esordito nel mondo dello spettacolo con il singolo hip hop Ego, ha poi partecipato con papà Al Bano a diverse trasmissioni. Il futuro per Jasmine è senza dubbio roseo, il suo caratterino la porterà sicuramente lontano.

Jasmine da spettacolo, è venuto fuori tutto il meglio di se

Jasmine Carrisi è figlia dell’era digitale, come tutti i ragazzi della sua età ama mostrarsi sui social ed agognare a like, cuoricini e fan virtuali. Di certo possiamo affermare che l’avvenenza, la simpatia e un pizzico di malizia non le mancano, ragion per cui può vantare milioni di follower.

In queste ore sta circolando su tik tok un video, Jasmine si è calata in un trend usato parecchio dai ragazzi sulla piattaforma social. Si mostra all’inizio in accappatoio mentre si prepara per uscire, la pelle imperfetta, i capelli raccolti e la semplicità del trucco, l’hanno resa molto vera e poco costruita. Mostrandosi al naturale è stata molto apprezzata in quanto ha scardinato, sotto l’occhio critico del web, una perfezione che non esiste.

Mentre si prepara racconta di una storia finita male, ma le parole non corrispondono ai fatti ed il tutto risulta molto divertente, infine Jasmine ripete: “Quando vengo lasciata mi butto sui social e mostro la parte più vera di me…quella finta“.

Ad una simile battuta i fan si sono scatenati: “Tu sei vera, non sei finta. Ti amiamo come sei”, “Grazie Jasmine, mi hai risollevato il morale”. Ancora una volta, la bella bionda, ha fatto centro ed in poco tempo il suo video è diventato virale.