Nadia Toffa è la Iena di Mediaset volata via troppo presto, una vita spezzata da un brutto male che l’ha annientata nel giro di poco tempo. In un video che circola in rete è possibile ascoltare le ultime parole della giornalista, milioni di fan continuano ancora a volerle bene.

Nadia, nasce a Brescia il 10 giugno del 1979, dopo aver conseguito la Maturità Classica si è iscritta alla Facoltà di Lettere. Ha vissuto una vita piena, ha saputo assaporare le piccole cose e non si è mai arresa, fino al tragico giorno della sua morte avvenuta il 13 agosto del 2019.

Nadia ha amato tanto il suo lavoro così come ha amato il suo compagno dal 2007 al 2017, Massimiliano Ferrigno, autore de Le Iene. La giornalista ha avuto sempre il supporto di mamma Margherita e delle sorella Mara e Silvia, di recente quest’ultima ha dato alla luce una bambina che “assomiglia tantissimo a Nadia”.

Tutti hanno amato Nadia, ancora oggi il suo ricordo è vivo, la sua presenza si percepisce. In rete c’è moltissimo materiale su Nadia, i video la ritraggono sempre sorridente anche nella sofferenza più totale.

In un VIDEO, Nadia Toffa racconta la sua prima esperienza con la malattia

Il video che vi mostriamo oggi è una delle ultimissime interviste alle quali Nadia ha partecipato. Era il 2 dicembre del 2017, la Iena si trova a Trieste per un servizio giornalistico, quel giorno si sentiva stanca ed affaticata ma non ha dato peso al malessere. Prende le valigie, si dirige alla hall dell’hotel e chiede un taxi ed il conto.

Dopo pochi minuti il buio più totale, Nadia cade rovinosamente per terra procurandosi un brutto ematoma al volto. L’11 febbraio 2018, in diretta televisiva alla conduzione de Le Iene, la giornalista dice all’Italia cos’era successo: “Sono stata operata d’urgenza…ho un tumore, ma ora sono guarita”, purtroppo Nadia da quel maledetto tumore al cervello non è più guarita.

Nonostante le sofferenze, Nadia ha combattuto come una Iena per la sua vita, nell’intervista, dopo anni, si percepisce una verità agghiacciante, la giornalista non ha mai pensato di morire, amava troppo vivere e a dimostrare questa forza di volontà è il suo sorriso allegro ed accogliente.

Nadia muore il 13 agosto del 2019, a tenerle la mano c’era mamma Margherita, in un’intervista rilasciata su Rai 1 a Domenica In, ha raccontato: “Sono stata con lei giorno e notte.. Mi ha accompagnato per un anno e mezzo e quando l’ultimo giorno l’ho vista cambiare, l’ho vista impallidire, l’ho vista più soporosa ho capito che la mia bambina se ne voleva andare. Le ho sussurrato: ‘Tesoro vola, la tua mamma adesso è serena’. E lei se n’è andata”.