In un incidente, verificatosi stamane sull’autostrada A4 Milano-Torino, quattro uomo sono morti e due rimasti feriti, di cui uno gravemente. Sul posto i soccorsi e la Polstrada.

Due morti e quattro feriti, di cui uno in maniera grave. Questo il terrificante bilancio dell’incidente verificatosi stamane lungo l’autostrada A4 Milano-Torino nel territorio di Marcallo con Casone (Milano).

Non è chiara ancora la dinamica del sinistro, ma dalle prime informazioni, pare che un’auto ed un furgone si siano scontrati. Sul posto sono arrivati lo staff medico del 118 a bordo di diversi mezzi, tra cui l’eliambulanza, i vigili del fuoco e la Polizia Stradale.

Milano, terribile incidente sull’autostrada A4: quattro morti e due feriti, di cui uno in gravi condizioni

YESLOVE LEGGI LA STORIA DELLA NOSTRA RUBRICA DEL CUORE. VAI QUI

Spaventoso incidente intorno alle 9:45 sull’autostrada A4 Milano-Torino all’altezza di Marcallo con Casone, piccolo comune dell’hinterland milanese. Nel sinistro hanno perso la vita quattro uomini di nazionalità pakistana e di età compresa tra i 30 ed i 35 anni. Altri due sono rimasti feriti.

Le vittime ed i feriti, secondo quanto scrive Leggo, si trovavano a bordo di un’auto ed un furgone che, per ragioni ancora al vaglio delle forze dell’ordine, si sono scontrati nei pressi dell’uscita autostradale di Arluno. Un impatto molto violento che ha distrutto i due veicoli.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >> Auto si schianta e prende fuoco nella notte: uomo trovato carbonizzato

In pochi minuti, sul luogo della tragedia sono arrivati diversi mezzi di soccorso del 118 e dei vigili del fuoco. Considerata la gravità della situazione è stata fatta atterrare un’eliambulanza. Purtroppo per le quattro vittima non c’è stato nulla da fare. I due feriti, un 30enne ed il conducente del furgone di 49 anni sono stati trasportati in ospedale: il più giovane a Novara in elisoccorso, dove si trova ricoverato in gravi condizioni, l’altro, riporta Leggo, presso il nosocomio di Magenta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ancora una vittima sul lavoro: operaio precipita da un ponteggio e muore

Per i rilievi di legge sono arrivate anche le volanti della Polizia Stradale di Novara: gli agenti sono a lavoro per capire quanto accaduto. In tal senso, e per permettere i soccorsi, il tratto autostradale è stato chiuso alla circolazione in entrambe le direzioni.