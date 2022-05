Esselunga stupisce tutti, una notizia simile era inaspettata: “Wow che opportunità”.

Esselunga stupisce i suoi clienti, una notizia simile era davvero inaspettata. La nota catena di supermercati ha osato parecchio.

L’azienda nasce a metà degli anni 50 quando l’imprenditore Nelson Rockefeller decise di investire in Italia con l’International Basic Economy Corporation (IBEC). L’azienda italo-americana, negli anni, ha avuto un grandissimo successo ed ha raggiunto il podio tra i supermercati più in voga in Italia.

Con il tempo la società è diventata italiana al 100% ed ha saputo espandersi in tutto il Paese, specie al Settentrione con molteplici punti vendita Esselunga. Al momento l’azienda controlla l’8,7% delle vendite in 170 supermercati diversi distribuiti tra la Lombardia – il Veneto – il Piemonte – l’Emilia-Romagna – la Toscana – la Liguria ed il Lazio.

Per milioni di clienti è l’opportunità più bella

“Stiamo cercando allievi responsabili per i nostri punti vendita di Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Uno di questi potresti essere tu! candidati entro il 22 maggio e partecipa all’E-Job Day dall’1 al 5 giugno”, leggiamo sui canali social di Esselunga.

Un’opportunità davvero importante per milioni di italiani che sono in cerca di un’occupazione. Esselunga da la possibilità di lavorare e diverse sono le posizioni aperte.

Le candidature terminano il 22 maggio, per presentare domanda basta andare sul sito di Esselunga nella sezione “Lavora con Noi” ed inoltrare l’invio seguendo le linee guida dedicate. Finalmente, dopo una situazione molto difficile post covid, c’è qualcosa di bello per giovani e meno giovani che vogliono mettersi in gioco ed entrare nel mondo del lavoro.

La notizia è stata molto apprezzata, “Non l’avrei mai detto che servisse personale, sono sorpreso” risponde un cliente Esselunga, “Siete grandi, che opportunità” risponde qualche altro.

L’occasione è davvero incredibile, al momento sono già tantissime le domande pervenute e calcolando che mancano ancora molti giorni al 22 maggio, sicuramente il numero triplicherà. A questo punto non resta che dire, in bocca al lupo a tutti.