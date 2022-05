Lucia Azzolina come non l’avete mai vista, arriva la confessione intima che tutti attendevano: “Lo amo visceralmente” – FOTO

Una Azzolina inedita che ha tirato fuori dal cassetto dei ricordi uno scatto amarcord incredibile, anche la sua community è rimasta impietrita da tale visione.

Mentre attendiamo tutti con ansia la sua partecipazione oggi pomeriggio alle 15.20 a “Oggi è un altro giorno”, la ex Ministra dell’Istruzione italiana del Governo Conte II, ha aggiornato il suo profilo Instagram con uno scatto amarcord che arriva direttamente dalla memoria fotografica del suo cellulare.

Lucia Azzolina si mostra per la prima volta ancora molto giovane, sorridente e bellissima. Si tratta di un regalo che ha fatto a tutti quelli che la seguono e che non si aspettavano una tale confessione così privata.

Probabilmente appena 20enne, la vediamo con gli zigomi alti, i capelli crespi e mossi, gli occhi sognanti e le labbra carnose da baciare. Lucia accanto a questo scorcio in bianco e nero ha inserito anche una lunghissima didascalia che svela per la prima volta il suo amore segreto.

“La foto è una po’ datata…ma il mio amore (..) è sempre attuale! Lo amo direi visceralmente, perché mi dà un senso di pace e di tranquillità che difficilmente trovo altrove”. A cosa si riferisce? Vediamo lo scatto e commentiamolo.

Lucia Azzolina innamorata, la foto amarcord fa sognare: “Bella lei e il panorama dietro”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucia Azzolina (@luciaazzolina)

La giovane versione della docente la ritrae con il mare alle spalle, la sua dedica spassionata è rivolta a lui verso cui ha da sempre un vero e proprio trasporto intimo.

Tutto questo però per un motivo preciso. La Azzolina ha scelto di dire la sua per raccontare la nuova legge “Salvamare” che solo ora dà la possibilità a pescatori e cittadini di essere pedine attive per la salvaguardia dei nostri mari sempre più esposti a cattiva incuria.

“Aver cura del proprio mare dovrebbe essere automatico e istintivo per ciascuno di noi. Eppure, quante volte vediamo montagne di plastica e di rifiuti venire a galla, avvelenare le acque e gli organismi che le abitano. È un fattore di inquinamento molto serio”. Scrive la ex Ministra.

Con la legge ora si creano isole ecologiche per smaltire i rifiuti organizzate dalle varie Autorità portuali e vengono predisposti tutti gli strumenti e condizioni per costruire una seria campagna di sensibilizzazione per tutelare mare e spiagge.

“Una buona notizia e una buona legge, il cui ideatore e promotore è l’ex Ministro @sergiocosta.min che ringrazio con tutto l’affetto e la stima che ho”, conclude Lucia.

Molti i commenti a favore di questa nuova legge, si tratta di un passo avanti che sarebbe dovuto entrare in vigore già molti anni fa. C’è però anche chi si complimenta per la sua incredibile bellezza: “Bella lei e il panorama dietro 😍”, “È meravigliosa Ministra💙”, “Splendidissima❤️”. Come resistere a questa vista unica?