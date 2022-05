Maneskin, impazza il gossip: “Romantic dinner”, il VIDEO fa il giro del mondo

I Maneskin: dopo la partecipazione all’Eurovision escono allo scoperto. Le immagini lasciano pensare che ci sono delle novità in arrivo

Come succede ormai da più di un anno a questa parte, l’esibizione dei Maneskin sul palco dell’Eurovision Song Contest non è passata inosservata. La band romana ha acceso il Pala Olimpico con il suo sound ed il nuovissimo singolo Supermodel cantato per la prima volta, dal vivo, per la manifestazione canora più vista d’Europa.

Tanti i dettagli che hanno fatto parlare di loro. Da Damiano visibilmente zoppicante in seguito alla storta presa a Londra due giorni prima nel corso delle riprese del videoclip del nuovo brano, fino alla sua battuta alquanto pungete sulla polemica che si è instaurata con la Francia proprio per la loro vittoria lo scorso anno.

“Attenti a non avvicinarvi al tavolo” ha detto il frontman dei Maneskin sul palco rivolgendosi agli artisti in gara e collegandosi alla polemica che ci fu proprio lo scorso anno a Rotterdam durante la sera della finale. Come tutti ricordiamo Damiano fu accusato di aver sniffato cocaina. E adesso? Arriva dell’altro tramite il loro accaount ufficiale su Instagram.

Maneskin, serata al top per la band romana: il VIDEO

Dopo la serata conclusiva all’Eurovision i Maneskin si rilassano. Caduta l’adrenalina per la presentazione del nuovo singolo e messo tutto finalmente da parte, polemiche comprese, si concedono un “Romantic dinner”.

È questo quello che ci fanno vedere tramite Instagram. I quattro si trovano a cena su una bellissima terrazza. Alzano i bicchieri e brindano.

Victoria in tenuta casual con t-shirt rossa e pantalone nero, accanto a lei Ethan con abito nero molto elegante e capelli legati, di fronte Thomas e Damiano, anche loro decisamente sportivi, con t-shirt colorata per il chitarrista e mini maglia, con tanto di pancia scoperta, per il cantante.

Alle loro spalle il mare ed una vista meravigliosa. Non ci dicono dove siano ma sicuramente il loro brindisi è ben inaugurale. Che ci sia qualche nuovo progetto in vista o qualche novità in arrivo?

Per il momento la band italiana rivelazione tace e non dice nulla, ma la curiosità va a mille mentre il video caricato nelle Instagram Stories fa il giro del mondo.