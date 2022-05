Fabrizio Frizzi e l’incursione in Mediaset: il collega resta senza parole – VIDEO

Fabrizio Frizzi arriva in Mediaset direttamente nel programma concorrente al suo. Il collega non ci crede: ecco le immagini uniche

Fabrizio Frizzi è stato da sempre uno dei volti più amati del piccolo schermo ed un vero emblema per mamma Rai. Un grande professionista che ha portato al successo tanti programmi importanti. Tra gli ultimi “L’Eredità”, quiz fortunatissimo di Rai 1 che il conduttore ha gestito per tantissimo tempo.

E proprio durante la registrazione di una puntata de “L’Eredità” Frizzi si sentì male cambiando per sempre il corso della sua vita. Nonostante si riprese e tornò al timone della trasmissione alla quale sia lui che il pubblico erano affezionati, sapeva che le cose non andavano bene e cinque mesi dopo il suo malore Fabrizio ci lasciò per sempre.

Il suo ricordo però è vivo non solo negli amici e nei familiari, ma in tutto il pubblico che lo ha sempre amato. Ricordate quando il conduttore fece una vera e propria incursione a Mediaset? La scena è epica.

Fabrizio Frizzi nel programma concorrente: che momento!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Frizzi 🦋 (@persemprefrizzi)

Fabrizio Frizzi in prima serata su Canale 5 con un’incursione nel programma “concorrente” per eccellenza della sua “Eredità”. È quello che è successo nel 2017, pochissimo tempo prima che il conduttore fu colto da malore, in una delle puntate di “Avanti un altro – Pure di sera”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Gianni Morandi, le sue condizioni preoccupano il collega: credeva che non ce l’avrebbe fatta

Paolo Bonolis viene interrotto da una incursione in studio che ha lasciato tutti di stucco. Parla di eredità e Frizzi entra in studio bloccando tutto. “No no – dice facendo il cenno con la mano mentre tutto lo studio lo acclama – ho capito bene, lei ha detto…” e scoppia a ridere. Non riesce a dare del lei a Bonolis e così passa direttamente al tu.

“Ha detto eredità?” chiede al collega che annuisce e spiega che è il momento del blocco dedicato alle domande sull’eredità. “Eccomi, pronti per l’Eredità, sono stato trasportato” dice Frizzi. Nel mentre Bonolis scende dal suo sgabello per far accomodare Fabrizio, ma arriva un altro uomo, di colore e con gli occhiali, in studio che spacciandosi per Carlo Conti recrimina il diritto alla conduzione de “L’Eredità”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis finalmente lo ha ammesso a tutti: “sono geloso di lui”

Insomma un pezzo storico ed unico della tv che Mediaset conserva gelosamente in archivio e che ogni tanto rispolvera riproponendolo al suo pubblico.

Sui social a riproporlo ci ha pensato una delle pagine più attive dedicate a Fabrizio Frizzi “persemprefrizzi” ricordando quel lato giocoso del conduttore che nessuno mai dimenticherà.