Silvia Toffanin e Antonella Clerici, che ci fanno le due conduttrici insieme? I dettagli nell’incontro che attira tutti

Silvia Toffanin e Antonella Clerici sono due colossi della televisione italiana. Due donne molto diverse ma che sanno come conquistare il pubblico. Lady Berlusconi è la regina del sabato pomeriggio di Mediaset con il suo “Verissimo”. La super binda e scoppiettante conduttrice la padrona indiscussa dell’ambito culinario in casa Rai.

Insomma non hanno bisogno di molte presentazioni perché sono amatissime. Le due oltre alla televisione condividono la voglia di privacy. Non amano mostrarsi in pubblico oltre al lavoro e preferiscono vivere la loro vita privata fuori dalle telecamere.

Il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, le ha però pizzicate insieme. Cosa avranno mai combinato le due conduttrici insieme? Scopriamolo!

Silvia Toffanin e Antonella Clerici insieme, i dettagli e la FOTO

Silvia Toffanin e Antonella Clerici insieme, incontro di lavoro o privato? Ci pensa Chi a rispondere con le foto che immortalano le due signore della tv a casa della bionda conduttrice Rai. Siamo a Portofino dove Antonella sta trascorrendo qualche giorno di relax nella villa di famiglia di Vittorio Garrone, suo compagno ormai dal 2016.

Come sappiamo anche la Toffanin possiede una bellissima villa nella località ligure, il luogo del cuore nel quale scappa appena può con i suoi bambini e dove Pier Silvio la raggiunge nei week end. Le due amiche si sono viste per un incontro di piacere.

È Antonella che accogliere Silvia a casa sua, le va incontro sul vialetto che porta all’ingresso, passano la terrazza e poi entrano in casa. Con loro c’è anche Simba, il labrador della Clerici voluto tantissimo dalla figlia Maelle.

Non è mai capitato di vederle insieme in tv ed ecco che Chi ha regalato a tutti una grande esclusiva. Oltre i riflettori le due si sono incontrate per parlare di vita comune, tra abbracci e sorrisi, lasciando da parte gli impegni professionali. Per la Clerici e la Toffanin la stagione televisiva si è ormai chiusa ed ora è solo tempo di relax e riposo.

Il loro dolce incontro lo dimostra tutto. Entrambe indossano abiti comodi e dai colori chiari. Antonella in total white mentre Silvia ha scelto un pantalone bianco molto largo ed una camicetta a fantasia.