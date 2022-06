Sara Daniele: la figlia di Pino oggi. Eccola in alcuni scatti insieme ad un volto notissimo di Instagram. Sono super

Alcuni non sanno chi sia, altri la riconoscono associando il suo cognome a quello del padre compianto. Parliamo di Sara Daniele, la terzogenita di Pino, il grande cantautore napoletano. Lei non è molto incline a mostrarsi e a stare davanti ai riflettori ma basta cercarla sui social per capire che il seguito c’è. Oltre 300 mila follower su Instagram.

E poi c’è la sua migliore amica che ogni tanto le dà un grande risalto. Come? Semplicemente mostrando alcuni momenti in cui le due sono insieme, bellissime e super sorridenti, loro che oltre che con il sorriso in volto sono cresciute a pane e musica. Avete capito di chi si tratta?

Sara Daniele oggi, ecco insieme a chi è: la FOTO

Sara Daniele è una delle migliori amiche di Aurora Ramazzotti, figlia di Eros e Michelle Hunziker. Le due giovani condividono la bellezza e l’autenticità di avere dei genitori che sono delle icone della musica italiana.

Sara, purtroppo, ha dovuto lasciar andare il suo papà troppo presto, ormai sette anni fa, ma lo porta con sé in ogni attimo della sua vita, con ricordi unici che solo lei conosce oltre a quelle meravigliose canzoni che Pino Daniele ci ha lasciato in dono.

Solo qualche giorno fa Aurora ha postato una foto proprio insieme a Sara Daniele ed il web è esploso di complimenti per le due ragazze. Le giovani si sono concesse una bella vacanza in barca. Si trovano a Capri e posano insieme, abbracciate, serene e piene di una luce meravigliosa.

Si abbracciano, entrambe in bikini, con gli occhiali da sole ed i capelli al vento. Sara con i suoi ricci che le cadono sulle spalle ed un accenno di sorriso, Aurora un po’ più impostata e con qualche ciuffo che le riga la faccia.

Sapete che è stata proprio la figlia di Pino a far conoscere Aurora e Goffredo? Era il 2017 e da allora i due non si sono più separati. Un colpo di fulmine per loro con Sara che ha fatto da cupido.