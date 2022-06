Serena Rossi e Mina Settembre 2: le anticipazioni che preoccupano i fan. Ecco cosa è accaduto davvero durante le riprese

È stata una delle fiction più iconiche degli ultimi tempi e se qualcuno aveva ancora dei dubbi sulla bravura di Seren Rossi si è dovuto ricredere. Parliamo di Mina Settembre, la fiction di Rai 1 che insieme a Don Matteo è stata in grado di vincere la sfida dello share anche con le repliche. Un amore da parte del pubblico senza paragoni che dimostra come l’attesa per la nuova stagione sia tanta.

Le riprese sono state già fatte. Ma quando vedremo Mina Settembre 2? Con grande probabilità tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023 in prima serata sempre su Rai 1. La serie è tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni penna di grande maestria che negli ultimi anni è stato di grande ispirazione per diversi lavori che in Rai hanno avuto grande successo, da I Bastardi di Pizzofalcone fino a Il Commissario Ricciardi.

In attesa della messa in onda dei nuovi episodi emergono però dei particolari che fanno preoccupare i fan. Ecco cosa è successo sul set.

Serena Rossi e Mina Settembre 2, cosa è successo sul set

Gli italiani aspettano dunque di vedere nella seconda stagione come evolverà la storia di Mina Settembre interpretata da Serena Rossi. Ancora è presto per poter parlare di anticipazioni ma qualcosa di quello che è accaduto sul set è venuto fuori grazie ai racconti fatti dalla regista della fiction.

È stata proprio Tiziana Aristarco a raccontare le difficoltà che hanno circondato le riprese di questa seconda stagione. In primis la riapertura al traffico, poco dopo l’inizio delle riprese, della via centrale del Castel dell’Ovo.

A questo si è aggiunta la folla di ammiratori e telespettatori che sono accorsi incuriositi. Gestire la popolarità non è stato facile. L’Aristarco ha spiegato che molte erano le persone che riprendevano con il cellulare “costringendo” gli operatori ad effettuare inquadrature strette.

E poi ha rilasciato anche delle piccole curiosità. Serena Rossi sarà affiancata da due nuovi volti femminili: Antonia Liskova nei panni di un’analista e Marisa Laurito che darà il volto alla zia di Mina. Il resto del cast è tutto confermato ma non mancheranno di certo i colpi di scena.

Quello che la regista si è lasciato scappare è il fatto che dopo aver scoperto di avere un fratello Mina sarà alle prese con altri intrighi e misteri da risolvere. In questo centrerà anche la nuova analista? Staremo a vedere.