Hunziker – Trussardi, adesso parla la mamma di Tomaso: la separazione? La risposta che pietrifica

Hunziker – Trussardi: dopo mesi dalla separazione arriva la verità. A parlare è la suocera di Michelle: nessuno se l’aspettava

Negli ultimi giorni non si parla che della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti ma non ci dimentichiamo che il 2022 è stato segnato da un altro addio che ha fatto molto parlare e sul quale ancora si “indaga”. Ci riferiamo a Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi che dopo 10 anni insieme, la metà di quelli che hanno unito il calciatore e l’ex letterina, hanno deciso di comune accordo di separare le loro strade.

Sulla coppia c’è stato un grande assalto mediatico, con Michelle che sembra abbia ritrovato la felicità accanto a Giovanni Angiolini ed il bel imprenditore che pare essersi concentrato solo sul lavoro e sulle sue due splendide bambine avute proprio con la conduttrice, Celeste e Sole.

Sulla loro rottura, a mesi di distanza ormai, ha parlato una delle persone più vicine alla coppia, la mamma di Tomaso Trussardi.

Hunziker – Trussardi, la verità di mamma Maria Luisa sulla separazione

Rompe il silenzio dopo diversi mesi della separazione dal figlio e racconta alcuni dettagli inediti. Parliamo di Maria Luisa Trussardi, mamma di Tomaso che in una intervista al Corriere della Sera ha parlato a lungo della sua famiglia, dell’amore e del lutto per la morte del marito e della separazione del figlio da Michelle Hunziker.

La donna non si è sbottonata tantissimo ma ha ammesso di essere molto legata a Michelle e di essere dispiaciuta di come sono andare le cose. La separazione del figlio? “Non l’avevo prevista, ma non potevo escludere che accadesse” ha sottolineato con molta lucidità.

Maria Luisa Trussardi ha raccontato anche il primo incontro con la Hunziker, lo ha descritto come tenero capendo fin da subito che la svizzera aveva avuto un trascorso non molto positivo nella sua vita. E su suo figlio con la sua ex moglie ha rivelato che sono stati una coppia semplice, con una grande voglia da parte di Tomaso di “sistemarsi” tanto che dopo solo sei mesi di conoscenza ha confidato a sua mamma di voler sposare la conduttrice: “è una brava persona” disse.

Infine ha raccontato il pensiero di una persona molto vicina al figlio, proprio colui che ha fatto da cupido tra Tomaso e Michelle, Vittorio Feltri. A lui la mamma dell’imprenditore ha chiesto cosa ne pensasse della separazione ed il giornalista non ha fatto mancare la sua visione sopra le righe: “che vuoi farci, dopo 10 anni ormai si separano tutti”.