Totti e Sabrina Ferilli insieme: beccati, lei si indispettisce e reagisce cosi

Francesco Totti fresco della separazione con Ilary si è reso protagonista di uno sketch discutibile con Sabrina Ferilli: la reazione via social diventa virale.

In questo periodo si discute tanto sui vari inserti di gossip e in tv della triste separazione, firmata in maniera congiunta da Ilary Blasi e Francesco Totti.

L’ex coppia, tra le più affiatate del mondo dello spettacolo ha tirato i remi in barca e con due comunicati stampa ha annunciato il consensuale divorzio.

Francesco e Ilary dividono in due tronconi d’interesse la loro splendida famiglia, completata da tre bellissimi figli. Da quando i due non sono più insieme, il gossip è impazzito accostando la conduttrice e il calciatore a diversi personaggi vip, nell’intento di giustificare il presunto tradimento alla base.

L’ultimo accostamento in ordine di tempo porta la firma dell’attrice, protagonista dello spogliarello in seguito alla vittoria dello scudetto dell’AS Roma, nel 2002, Sabrina Ferilli

Francesco Totti e l’incontro con Sabrina Ferilli: fuoco e fiamme… via social. L’accaduto

Tra Francesco Totti e Ilary Blasi sembra non esserci più alcuna via di collegamento o spiraglio che spingesse i due a fare dietrofront e provare a riconquistarsi.

Ecco dunque farsi sempre più accese le indiscrezioni che vogliono i due vip accanto al nuovo volto, capace di far dimenticare il passato tra sofferenze e delusioni per la separazione.

Se alla figura della presentatrice de “Le Iene” viene costantemente affiancato il volto di Luca Marinelli, l’altra sponda del naviglio non sembra passarsela poi così male.

Dopo che i genitori di Christian, Chanel e Isabel hanno trascorso dei momenti felici e spensierati insieme a loro, ecco balzare fulminante agli occhi degli appassionati, uno sketch ‘galeotto’ che incastra l’ex Roma e Sabrina Ferilli.

I due vip e volti più amati dalla capitale sono stati beccati insieme sotto le coperte, rendendosi protagonisti di uno dei siparietti più incandescenti, mai visti sul piccolo schermo.

A far da sponsor alla ‘coppia’ è la nota trasmissione “House Party“, condotta da diversi vip del momento. Quella puntata fu diretta da Maria De Filippi e l’attrice capitolina che inscenò con Totti (ospite d’eccezione della serata), una scena molto suggestiva e attraente.

In un clima di ilarità e divertimento, è Sabrina a prendere la parola e ‘sferrare’ la prima avance. “Ed ora, lo faresti uno spogliarello per me?” apre il discorso con il partner a letto che la guarda con aria interessata.

Naturalmente il tutto si è concluso con un nulla di fatto, ma quella scena registrata e condivisa persino sui social, non è passata inosservata agli occhi di qualche fan.

Una tale di nome Isabella Ferrari prende sul serio (?) il corteggiamento ai ‘danni’ del Pupone e fa una considerazione che scatena l’ira tra le parole della Ferilli.

Indispettita dal commento sottostante al post dedicato allo sketch: “Ahahahah, volevo vedere se ci fosse stato tuo marito al suo posto…”, l’attrice la prende di mira e ci va giù quasi in maniera pesante: “Cioè? C’è solo da ridere! E’ uno sketch”.

Insomma botta e risposta infuocato sui social tra la Ferilli e gli haters sulla ‘questione intima’ con l’ex capitano della Roma. Per fortuna dell’attrice, ad accompagnare la performance con Totti in quel letto così tanto discusso ci sono stati anche commenti leggeri e divertiti.