Carolyn Smith, la battaglia contro il tumore non è finita: la ballerina ha rilasciato delle confessioni toccanti ai microfoni di Estate in diretta

La super ospite della puntata odierna di “Estate in diretta” è stata proprio lei, la giurata di ballo più nota e amata di tutte: Carolyn Smith. Quest’ultima, che all’epoca si era già guadagnata la fama di formidabile ballerina, divenne nota all’intero pubblico italiano a partire dal 2007.

Proprio in quell’anno, infatti, la nativa di Glasgow accettò di partecipare alla trasmissione di “Ballando con le Stelle” nel ruolo di presidente di giuria. La coreografa, nel giro di pochissimo tempo, riuscì a conquistarsi l’affetto e la simpatia dei telespettatori del dancing talent, che ormai la venerano letteralmente.

Quest’oggi, lunedì 25 luglio, Carolyn si è aperta ai microfoni di “Estate in diretta” in merito alla sua lunga carriera. Una carriera nella quale i suoi genitori, a detta della Smith, si sono sempre rivelati indispensabili. “Si trasferirono con me e mi supportarono in tutto“: queste le parole della ballerina.

Non poteva mancare, da parte della Capua, una domanda relativamente al terribile male che l’ha colpita nel 2016. Carolyn, che da tempo combatte contro un tumore al seno, ha fatto delle rivelazioni drammatiche in merito al proprio stato di salute.

Carolyn Smith, la battaglia contro il tumore non si ferma | “Non mi sono mai arresa, ma oggi…”: terribile

Una vita interamente dedicata ad un’unica passione: quella per la danza. Carolyn Smith, prima di approdare negli studi di “Ballando con le Stelle”, ha studiato a lungo per diventare una coreografa e ballerina impeccabile.

Di fondamentale importanza, a detta dell’ospite della Capua, è stato il sostegno dei suoi genitori, che per lei hanno fatto davvero di tutto. “Si sono trasferiti da Glasgow a Londra per starmi accanto” – ha confermato la giurata di “Ballando”, che nel parlare della famiglia è parsa inevitabilmente commuoversi – “hanno sempre creduto in me“.

Inoltre, grazie al contesto della danza, la giurata ha anche conosciuto il suo attuale marito, Ernestino Michielotto, con il quale è sposata dal 1997. Un’unione che, tuttavia, è nata al di fuori della pista da ballo in sé per sé, come svelato dalla Smith: “sul lavoro sono molto professionale, non mischio mai le due cose“.

Da parte di Roberta Capua non poteva mancare una domanda concernente il tumore che Carolyn combatte tenacemente dal 2016. Un cancro al seno che la ballerina credeva ormai di aver sconfitto, ma che negli anni l’ha portata ad andare incontro a parecchie ricadute. La scozzese, anche su questo fronte, non ha mai perso la grinta che la contraddistingue.

Addirittura, il fatto di condividere la propria esperienza con la malattia attraverso i social ha fornito a Carolyn un motivo in più per lottare. “Non mi sono mai arresa, ma non lo faccio solo per me” – ha chiarito la ballerina con tono di voce strozzato – “lo faccio per tutte quelle donne che si trovano nella mia stessa situazione“.

La Smith, che continua a combattere la sua battaglia con grande coraggio, è sicuramente un esempio per tantissime persone. La giurata, che non ha alcuna intenzione di mollare, è stata categorica con le sue ammiratrici: “non dovete avere paura di mostrarvi, anche nella malattia“.