Uomini e Donne, che batosta per Armando Incarnato: “Sei stato fregato!”

“Uomini e Donne”, che batosta per Armando Incarnato! Maria De Filippi ha sottolineato l’umiliazione di fronte a tutti

Tensione alle stelle tra Riccardo, Armando e Cristina durante la puntata di “Uomini e Donne” appena andata in onda. Proprio in occasione di un ballo, i tre si sono ritrovati a discutere animatamente di fronte agli occhi sbigottiti dei presenti. Ma facciamo un passo indietro e cerchiamo di analizzare i precedenti dell’effervescente trio.

Armando e Cristina starebbero portando avanti un estenuante tira e molla da circa un mese. In principio, la dama pareva proprio non volerne sapere di concedere una possibilità al cavaliere più chiacchierato del parterre.

Negli scorsi giorni, dopo aver interrotto la frequentazione a seguito di una furiosa lite, i due avrebbero ripreso a sentirsi telefonicamente, con la promessa di organizzare al più presto un incontro di persona. Proprio in questo frangente, tuttavia, si è inserito il tanto discusso Riccardo.

Quest’ultimo, che aveva già tentato un approccio con Cristina in passato, le ha chiesto di ballare proprio durante un momento di pausa dell’appuntamento odierno. Incarnato, che non ha gradito il siparietto, si è rivolto al Guarnieri dicendogliene di tutti i colori…

“Uomini e Donne”, Riccardo e Armando litigano per Cristina: che batosta per Incarnato!

Nonostante Cristina non avesse accettato di ballare con Riccardo, il fatto che la dama si sia intrattenuta a parlare con il tarantino non è parso andare giù ad Armando Incarnato. Quest’ultimo, che sarebbe dovuto uscire con Cristina proprio al termine della registrazione, ha avuto un exploit a dir poco incontenibile in studio.

“Perché ti fermi a parlare con lui, dato che lo hai già rifiutato, e non vieni da me?” l’ha rimproverata il partenopeo, con toni che tradivano la rabbia montante. La dama, sconvolta dalla reazione del cavaliere, si è giustificata asserendo di essersi voluta comportare educatamente con Guarnieri. Una risposta che non ha fatto altro che accentuare il malessere di Incarnato.

“Non gli devi educazione, qui non veniamo per cercare amicizia” – l’ha freddata Armando, per poi proseguire in questi termini – “Stasera non esco più con te!“.

Maria De Filippi, che conosce bene il carattere del partenopeo, ha tentato di calmarlo invitandolo a ragionare. Essendo l’uscita tra Armando e Cristina programmata da parecchio tempo, non avrebbe avuto senso (a detta della conduttrice) annullarla a causa di Riccardo.

Incarnato, tornato sui suoi passi, ha ammesso di fronte a tutti di essere particolarmente interessato a Cristina, e che, al netto della lite avvenuta in studio, il suo desiderio di uscire con lei era rimasto invariato. Ma la riposta della dama, con grande sorpresa di Armando e di Maria, ha messo tutti a tacere: “ora sono io che ci devo pensare!“.

Al partenopeo, sconvolto per via di quanto udito, non è restato da far altro che incassare la batosta con il sorriso sulle labbra. Persino la De Filippi, divertita dalla scena, non si è risparmiata un commento dei suoi: “mi viene da ridere perché ti ha fregato!“.

