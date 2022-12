Una ragazza di 21 anni è morta ieri mattina a Baricella, in provincia di Bologna, in un tragico incidente frontale tra due auto. Sul posto i soccorsi ed i carabinieri.

Di Marco Spartà

30 novembre

La vittima dell’incidente aveva solo 21 anni

Una scia di sangue infinita quella sulle strade del nostro Paese. Nella mattinata di ieri l’ennesima vittima: una ragazza di 21 anni ha perso la vita in un incidente verificatosi a Baricella, comune in provincia di Bologna.

L’auto condotta dalla 21enne, per cause ancora da determinare, ha impattato frontalmente con un’altra vettura, alla guida della quale si trovava un uomo di 55 anni, e si è ribaltata. La giovane è stata sbalzata fuori dall’abitacolo ed è morta sul colpo. Ferito gravemente il 55enne.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Baricella, scontro frontale tra due auto: ragazza di 21 anni sbalzata dall’abitacolo muore sul colpo

È di un morto ed un ferito grave il bilancio dello scontro frontale avvenuto nella tarda mattinata di ieri, martedì 29 novembre, in via Giovannini a Baricella (Bologna). A perdere la vita Marina Bruno, 21enne originaria di Altedo.

Dalle ricostruzioni delle forze dell’ordine, come riferiscono i colleghi di Fanpage, Marina era alla guida di una Toyota Yaris che, all’altezza di una curva, si è scontrata frontalmente con un’Audi Q2, condotta da un 55enne. Un impatto violento in seguito al quale la Yaris si è ribaltata facendo sbalzare fuori dall’abitacolo la giovane automobilista, finita in un terreno adiacente alla carreggiata.

Ferito un 55enne

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco ed i sanitari del 118. Purtroppo per la 21enne non c’è stato nulla da fare: il decesso sarebbe sopraggiunto sul colpo. L’uomo alla guida dell’Audi, riporta Fanpage, ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato in ospedale, dove ora si trova ora ricoverato non in pericolo di vita.

Le ipotesi delle forze dell’ordine

I carabinieri della compagnia di Molinella che stanno cercando di ricostruire la dinamica del sinistro attraverso i rilievi di legge. Tra le ipotesi più probabili quella secondo la quale alla base del frontale vi possa essere l’asfalto bagnato dalla pioggia battente, ma non si esclude quella di un sorpasso azzardato da parte di uno dei due veicoli coinvolti.