Ilary Blasi divisa tra il presente ed il passato? Torna indietro con la mente a Francesco Totti con questo scatto qui

di Francesca Bloise

30 Novembre 2022

Ilary Blasi: finalmente addio a Totti?

Tutti ne parlano da più di 24 ore: Ilary Blasi ha finalmente messo la parola fine sulla storia con il suo ex marito Francesco Totti. A livello sentimentale, dopo tantissimi rumors e nessuna conferma, arriva lo scatto in edicola oggi sul settimanale Chi, con il nuovo compagno. Si tratta di un imprenditore tedesco. A livello giuridico, invece, la querelle con il Pupone non è ancora nemmeno iniziata.

La conduttrice pizzicata a baciarsi con lui

Ilary è scappata a Zurigo per un week end romantico con Bastian. Sarebbe lui, stando agli scatti di Chi che la ritraggono all’aeroporto in un bollente bacio con il bello e possente imprenditore tedesco. Dopo l’annuncio ufficiale della rottura con il marito, la conduttrice ha viaggiato molto ma sempre con la famiglia. Questa volta, invece, si è concesso un fine settimana romantico in un hotel di lusso con tanto di centro benessere in intimità con quello che per tutti è ormai il suo nuovo compagno.

Chi è il nuovo compagno di Ilary

Su Bastian si sa pochissimo: aitante imprenditore che vive a Francoforte. Dagli scatti si notano i tratti nordici: capelli chiari, fisico imponente e muscoli in bella vista. Gli occhi sono coperti dagli occhiali da sole scuri e per ora anche questo dettaglio resta top secret. Insomma su di lui si sa poco ma ci sono gli scatti di Chi che non mentono: Ilary ha ritrovato l’amore e si lascia baciare e abbracciare in aeroporto per un saluto pieno di pathos.

Ilary Blasi ed i piccioni: cosa c’entra Totti

E mentre tutti parlano di lei e del suo nuovo amore, Ilary Blasi cosa fa? Su Instagram sgancia la foto dei “piccioni”. Pur essendo un piatto molto particolare alla conduttrice piace molto e così la mente torna indietro verso la sua famiglia e l’ex marito.

I fan più accaniti ricorderanno che su Instagram la Blasi, tempo fa, aveva mostrato proprio la preparazione del piccione arrosto che aveva portato a tavola per cena. Mentre le due figlie hanno apprezzato, Cristian e Francesco Totti hanno rifiutato la proposta. C’è un nuovo amore per Ilary ma il pensiero verso la famiglia e quello che è stato con suo marito resta ancora vivo? E’ tutto da vedere!