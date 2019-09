Probabilmente in tanti non sanno cosa sia il Samphire. No, non è uno strumento o un copricapo particolare, ma bensì una pianta a fogli verdi dalla forma a scaglie e che riesce a tollerare l’acqua salata. Quindi, cresce in modo spontaneo in ambienti salati. Oltre alle apprezzatissime caratteristiche organolettiche, la qualità principale di questa pianta è la capacità di immagazzinare i sali minerali, che le conferiscono un alto valore nutrizionale.

Grazie ad una speciale fragranza e agli steli carnosi, il Samphire è una pianta succosa, con un piacevole sapore salato. Si trova principalmente lungo le zone costiere del Mar Mediterraneo. Grazie alla capacità di tollerare l’acqua salata, il Samphire riesce a sopravvivere in condizioni difficili.

Il Samphire è un alimento estremamente versatile e può essere consumato fresco (sia crudo che cotto) ed in un’ampia varietà di piatti. Inoltre, può essere essiccata o schiacciata per diventare spezia.

Come detto sopra, una volta che il Samphire viene essiccato e schiacciato, diventa una vera e propria spezia da condimento. Le sostanze depurative e diuretiche rendono questa spezia la perfetta alternativa al sale comune.