L’efficacia dei cosmetici naturali fermentati

La fermentazione è un’usanza praticata da migliaia di anni e contempla ingredienti biologicamente potenzianti per aumentare il loro valore nutrizionale. Prima che la fermentazione fosse introdotta nell’ambito della bellezza, veniva tradizionalmente utilizzata per alimenti come frutta e verdura. Questo processo prevede l’immersione del cibo in acqua salata per consentire la crescita dei cosiddetti “batteri buoni”, i quali si nutrono dell’amido per generare acido lattico. Risultato? Il cibo viene preservato e vengono creati vitamina b, probiotici, acidi grassi omega 3 ed enzimi.

Quando si tratta di cura della pelle, i principi attivi vengono scomposti in modo che i loro nutrienti e minerali possano essere assorbiti più rapidamente. Questi ingredienti diventano molto più ricchi di antiossidanti e aminoacidi, che hanno un effetto incredibilmente benefico sulla pelle.

Poiché il processo di fermentazione aumenta il livello di antiossidanti in ciascun ingrediente, è in grado di aiutare a rallentare il processo di invecchiamento della pelle. Il consumo di cibi fermentati chiarisce e ringiovanisce la pelle dall’interno verso l’esterno e, se utilizzati nella cura della pelle topica, il processo di fermentazione aumenta la biodisponibilità degli ingredienti, il che significa che possono essere assorbiti a un livello più profondo. Ciò è perfetto per chiunque abbia la pelle particolarmente secca.

Sono vari i prodotti efficaci. Alcuni prevedono la fermentazione di più ingredienti che amano la pelle e che contengono aminoacidi da cereali bio-fermentati tra cui quinoa, riso integrale e ceci. Questi ingredienti, se trasformati in peptidi più piccoli, idratano la pelle, sintetizzano il collagene e aumentano l’assorbimento dei nutrienti. Altri contengono anche estratto di cocco giovane fermentato giovane, da applicare su tutto il viso, le labbra e il corpo per aiutare a nutrire e proteggere la pelle.