Hula-hoop: chi non ne hai mai sentito parlare? Probabilmente quasi nessuno. Ci sono stati tempi in cui tutti i bambini e le bambine, ma anche adulti, hanno imparato ad utilizzarlo in differenti modi. Purtroppo, le generazioni attuali hanno quasi dimenticato la sua esistenza. Secondo un recente studio, una mezz’ora di hula-hooping è un ottimo esercizio che offre dei vantaggi al corpo. Quali? Vediamoli.

Brucia grassi tanto quanto il tapis roulant

Chi pratica hula-hooping brucia fino a 400 calorie all’ora, che diminuiscono se si aggiungono movimenti particolari con le braccia o pesi. Praticamente, la quantità di calorie bruciare equivale a quella di un’ora di tapis roulant. Oltre a bruciare il grasso dello stomaco, l’hula-hooping aiuta a tonificare i muscoli della parte centrale, ossia addominali, obliqui, fianchi e schiena bassa. Per vedere i primi risultati, gli esperti affermano che dovrai l’hula-hooping dovrebbe essere praticato per almeno 10 minuti al giorno.

Può sostituire gli esercizi addominali, pettorali e schiena

Non tutti amano gli esercizi addominali, pettorali e schiena. Allora perché non provare l’hula-hoop? Oltre a bruciare il grasso della pancia, tonifica anche i muscoli della parte centrale compresi addominali, obliqui, fianchi e zona lombare.

Rinforza il cuore

Bastano soltanto 15 minuti di hula-hooping per realizzare che il battito cardiaco funziona come un orologio svizzero. Quindi, per rinforzare adeguatamente il cuore e consentirgli di pompare efficacemente il sangue in tutto il corpo, trenta minuti sono più che sufficienti. Inoltre, un cuore che batte velocemente riduce anche la pressione sanguigna.

E’ paragonabile alla meditazione

L’hula-hooping è un esercizio fisico molto simile alla meditazione. Dondolio e ritmo rilassano e provocano una respirazione profonda. Inoltre, per l’hula-hooping occorre un certo livello di concentrazione, allenando quindi anche la mente.

Combatte ansia e depressione aumentando le endorfine

L’esercizio fisico aumenta le endorfine, le quali rendono felici. E le persone felici non soffrono di ansia e depressione.