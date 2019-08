La pavimentazione è il nemico numero uno per l’area urbana in estate: assorbe i raggi del sole, intrappola il calore facendo aumentare la temperatura diurna e quindi rilascia quel calore quando cala l’oscurità, impedendo alle temperature notturne di raffreddare l’ambiente.

Per questo motivo, gli urbanisti stanno cercando modi nuovi per mitigare l’effetto dell’isola di calore. Uno di questi sono gli alberi, i quali bloccano la luce solare e usano l’evapotraspirazione per raffreddare l’aria che li circonda. Quanti ne occorrerebbero? Più ce ne sono è meglio è. Ma gli urbanisti tendono a calcolare il rapporto necessario tra il numero di alberi in una data area e l’effetto di raffreddamento complessivo.

Alcuni ricercatori dell’Università del Wisconsin hanno deciso di misurare questo rapporto. Hanno legato alcuni sensori a una bicicletta e hanno inviato una persona in giro per la città di Madison per testare le temperature a intervalli regolari lungo blocchi con livelli variabili di copertura arborea. I dati dicono questo: a livello di cittadino, ci vorrebbe almeno il 40% di copertura per contrastare l’effetto di riscaldamento dell’asfalto. Ovviamente, una maggiore copertura induce un effetto di raffreddamento, ma anche con meno della metà della strada ombreggiata le città possono avere benefici reali.

Naturalmente, il grado in cui un albero può aiutare a raffreddare l’aria dipende dalla percentuale di pavimentazione. In effetti, le due variabili sono fortemente intrecciate. Il risultato è una correlazione complicata e molte variazioni nella quantità di alberi che possono aiutare a raffreddare una strada.

Con tre quarti di una zona a bassa pavimentazione, si possono vedere 2,5 gradi in più di raffreddamento, ma quel livello è irrealizzabile su zone prevalentemente d’asfalto. La maggior parte degli effetti osservati erano minori, dallo 0,5 al grado in più. La cosa migliore, ovviamente, sarebbe eliminare quanta più pavimentazione possibile, piantando anche più alberi.