Coloro che sono impossibilitati ad installare pannelli ad energia solare sul proprio tetto o che vogliono solamente compensare una parte della loro elettricità, posso adesso utilizzare delle tende motorizzate chiamate SolarGaps, create da una startup ucraina.

Queste tende solari possono essere montate all’interno o all’esterno di una finestra e dispongono di un motore per essere alzate o abbassate. Naturalmente, è anche presente la funzione manuale. Un meccanismo di localizzazione automatico regola l’angolo delle tende per seguire la posizione del sole durante il giorno.

Le tende sono realizzate con celle solari SunPower, che hanno una durata prevista di 25 anni, e l’elettricità generata da esse può essere utilizzata direttamente o immagazzinata in un sistema di batterie da usare dopo il tramonto. Secondo l’azienda, un metro quadro di queste tende solari può produrre 100 wattora di energia elettrica al giorno se montate fuori dalla finestra, e fino a 50 wattora se montate all’interno; un’energia sufficiente per alimentare 30 lampadine LED.

Miliardi di residenti nel mondo non hanno la possibilità di utilizzare l’energia solare perché vivono in appartamenti senza accesso al tetto. In poche parole, non possono installare pannelli solari. Siccome negli appartamenti non mancano di certo le finestre, le tende solari possono essere utilizzate per generare elettricità e risparmiare energia.

Le SolarGaps garantiscono anche una certa privacy e, se montante all’esterno, offrono una protezione per le finestre durante le tempeste. Sono “funzionali” tra i 4 e gli 80 gradi. Le tende solari possono essere controllate tramite un’app, con cui si può pianificare il funzionamento automatico. Inoltre, il sistema di gestione può essere integrato con altri dispositivi domestici intelligenti come Google Home e Amazon Echo.