La spirulina è un cianobatterio filamentoso spesso considerato come un’alga blu-verde. Essiccata e utilizzata come cibo o additivo alimentare, la spirulina è incredibilmente salutare. L’alto contenuto di proteine ​​e vitamine rende questo cianobatterio un eccellente integratore alimentare per coloro che seguono diete vegetariane o vegane.

Alcune ricerche affermano che la spirulina possiede proprietà antiossidanti e antinfiammatorie e la capacità di regolare il sistema immunitario. Di seguito alcuni dei benefici propri della spirulina.

Profilo nutrizionale eccellente

Un cucchiaio o 7 grammi di spirulina secca contiene:

20 calorie.

4,02 g di proteine.

1,67 g di carboidrati.

0,54 g di grasso.

8 milligrammi (mg) di calcio.

2 mg di ferro.

14 mg di magnesio.

8 mg di fosforo.

95 mg di potassio.

73 mg di sodio.

0,7 mg di vitamina C

Contiene anche tiamina, riboflavina, niacina, acido folico e vitamine B-6, A e K.

Perdita di peso

La spirulina è un alimento ipocalorico e ricco di sostanze nutritive. Introdurla nella dieta aiuta a perdere peso senza la perdita dei livelli nutrizionali.

Secondo uno studio, la spirulina aiuta a gestire il peso. Le persone, oggetto dello studio e in sovrappeso, dopo 3 mesi di assunzione di spirulina, sono riusciti non solo a perdere peso, ma anche a gestire la fame.

Migliora la salute dell’intestino

La spirulina può essere digerita facilmente perché queste cellule batteriche non presentano pareti dure o fibrose. Uno studio recente suggerisce che la spirulina è in grado di conservare i batteri intestinali sani durante il processo di invecchiamento.

Gestisce il diabete

La spirulina è un mezzo efficace per la gestione del diabete. Secondo uno studio recente, la supplementazione di spirulina ha mostrato un calo significativo dei livelli di glicemia a digiuno nelle persone.

In un altro studio, i ricercatori hanno somministrato a dei topi un estratto di spirulina per via orale, i quali poi hanno mostrato:

Abbassamento del livello di zucchero nel sangue.

Livelli elevati di insulina.

Marcatori di enzimi epatici migliorati.

L’effetto antiossidante della spirulina può aiutare a trattare il diabete di tipo 1.