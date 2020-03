Elisabetta Canalis, esplosiva, la richiesta dei followers – FOTO

Elisabetta Canalis fa uscire fuori di testa i suoi followers su Instagram, delirio per lo scatto dell’ex velina e richiesta accorata dei fan

Radiosa come non mai, anche a quarant’anni. Elisabetta Canalis in questi giorni sta postando foto sul suo profilo Instagram in cui appare in splendida forma. Il passare del tempo sembra non sfiorarla mimimamente, anzi accresce il suo fascino, da sempre innegabile. Fin da quando ha debuttato nel mondo dello spettacolo come velina di Striscia la Notizia, la bellezza sarda è entrata di diritto tra le preferite dagli italiani. La sua avvenenza, con una classe unita ad un look spesso acqua e sapone, fanno innamorare sempre di più.

Dopo un recente servizio fotografico per la rivista ‘Grazia’, su Instagram Elisabetta si è messa in mostra postando un nuovo scatto pubblicizzando una nota marca di intimo. La foto in lingerie, con trasparenze da paura, è assolutamente da far girare la testa, evidenziando delle forme semplicemente perfette e a dir poco esplosive. Al punto che tanti followers le chiedono di rinverdire i fasti di un tempo. “Vogliamo un altro calendario”, la richiesta accorata. Con buona probabilità, una Elisabetta senza veli, oggi, sarebbe ancor più sensuale e provocante.

