Michelle Hunziker, la quarantena è esilarante

Michelle Hunziker regala un sorriso con un post estremamente ironico su Instagram, dove descrive i giorni di quarantena a casa

I giorni dell’emergenza coronavirus in tutta Italia costringono a misure drastiche e limitazioni che mai avremmo pensato possibili. Da lunedì sera e almeno fino al 3 aprile, tutto il paese è diventato zona rossa, con uscite dalla propria casa possibili solo per necessità lavorative, di salute e di sostentamento, per evitare il più possibile i contatti sociali e il possibile diffondersi ulteriore del contagio. Uno scenario quasi impossibile da immaginare solo poco tempo fa, con una quarantena forzata per moltissime persone. Misura tuttavia necessaria, per far sì che la pandemia possa aver termine il prima possibile.

La quarantena coinvolge anche i vip, ma si può anche scherzarci su, con tanta ironia. E’ quello che ha provato a fare Michelle Hunziker, seguitissima su Instagram, che ha postato un video esilarante sull’argomento. La spumeggiante showgirl svizzera, ormai italiana di adozione, ha girato un video in cui viene rappresentata la mattinata a casa per i single. In pratica, uno stanco trascinarsi (per terra) dal letto al divano, senza molto altro da fare. Ironia a parte, ci sono molte attività, per chi resta a casa e non può andare al lavoro, per passare il tempo in maniera proficua e divertente. Michelle, dal canto suo, ha sicuramente provato a strappare un sorriso, per prenderla con filosofia, in attesa di tempi migliori per tutti noi.

