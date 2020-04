Serie A, ipotesi a sorpresa per la ripartenza: spunto dall’Inghilterra

Serie A, il campionato non abbandona l’ipotesi di ripartire in questa stagione: nuova idea allo studio degli addetti ai lavori, già avanzata in Inghilterra

Si va verso il prolungamento delle restrizioni, almeno per un altro paio di settimane, per l’emergenza coronavirus. Segni di miglioramento nel nostro paese, non ancora sufficienti però per ipotizzare una ripresa normale delle attività. Servirà attendere che la curva dei contagi si abbatta definitivamente prima della ripartenza a tutti i livelli. Intanto, si ragiona però su più fronti su come questo dovrà avvenire. Un tema caldo per quanto riguarda il campionato di calcio di Serie A, che coltiva ancora la speranza di concludere regolarmente la stagione.

Serie A, si pensa alla ripresa in campo neutro: il punto

La Lega Serie A, come noto, sta lavorando a tre ipotesi di calendari per la ripresa. Ottimisticamente si spera ancora di tornare in campo per la metà di maggio, ipotesi però molto difficile allo stato attuale. Altri due piani riguardano la ripartenza per fine maggio o inizio giugno, la deadline definitiva è fissata intorno al 20 giugno, per non compromettere poi anche la stagione successiva. La novità di queste ore, secondo il ‘Corriere dello Sport’, è una ripartenza, per le squadre delle regioni più a rischio, in campo neutro. Allenamenti e partite si dovrebbero dunque svolgere in zone lontane dai principali focolai, per facilitare il ritorno in campo.

Un’idea mutuata da quanto si sta ipotizzando di fare in Inghilterra e che prende le mosse anche da uno studio dell’Einaudi Institute for Economics and Finance. Secondo questo studio, per fine aprile la maggior parte delle regioni potrebbero essere fuori dall’emergenza. Dunque potrebbero esserci zone ‘sicure’ in cui riprendere le attività per gli atleti, ma al momento siamo ancora sul piano delle ipotesi.