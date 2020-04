Le regole del Viminale sugli spostamenti anti Covid-19: confermati i casi di uscita per estrema necessità. Si entra nella fase decisiva



Secondo una nota del Viminale, è necessario rafforzare le misure di contenimento del Covid-19, limitando ancor più gli spostamenti. Nonostante le notizie positive giunte sul fronte dei malati di Covid-19, la curva dei contagi sembra in fase di appiattimento. E’ lecito ancor più dunque attenzionare il proprio stile di vita sui binari della sedentarietà. In questa circostanza la tentazione di invadere le strade può essere fatale per i cittadini italiani. Dunque vietato abbassare la guardia perchè il nemico spia ogni angolo della strada ed è pronto ad affondare il colpo alla prima distrazione. Le regole sugli spostamenti non cambiano e rimangono intatti così come affermato nei giorni scorsi dal Premier Conte.

Una leggera deviazione del decreto è consentita in virtù di far respirare i bambini, potenziali asintomatici, nonchè vittime dell’isolamento. In tale ambito si cerca di accontentare in qualche modo il futuro della nostra generazione, offrendogli la possibilità di conoscere gli spazi dovuti. Un solo genitore per famiglia potrà assistere il proprio figlio minorenne in una passeggiata all’aria aperta e dunque lo spostamento nei pressi della propria abitazione. Confermato anche il caso dell’espatrio dal comune di appartenenza per situazioni di necessità o di salute.

Covid-19, Gallera sugli spostamenti: la strada giusta per evadere

L’influenza da Covid-19 si rende protagonista di spostamenti improvvisi in tutta la pensiola italiana. Per programmare l’uscita definitiva dall’incubo Covid-19 è ancora troppo presto e le misure adottate in giornata dal Viminale fanno storcere il naso. “La misura di contenimento deve restare ai massimi livelli” – spiega l’Assessore al Welfare, Giulio Gallera -. L’insensata e scellerata circolare emanata dal Governo sono folli e devono essere debellate attraverso ordinanze ad personam. L’Avvocato, fondatore di uno studio legale a Milano, spiega come queste assurde decisioni possano mettere a serio rischio tutti gli sforzi finora ottemperati. Le frasi del Viminale potrebbero essere fraintese e giudicate come una liberazione ingiustificata. Il problema di questo Paese sta nella comunicazione. La mancanza di messaggi idonei ed atti ad inculcare il senno che il traguardo è ancora lontano. L’assessore lombardo non ci vede chiaro in questa situazione ed è più che convinto nel denunciare gli ingiustificati spostamenti per un massimo di 200 metri.

Una distanza troppo considerevole e appetitosa per il virus di produrre una nuova valvola di sfogo e mietere altre vittime.