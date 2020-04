Casa di riposo, maltrattamenti gravissimi: blitz della Guardia di Finanza

Casa di riposo, una indagine della Guardia di Finanza porta alla luce maltrattamenti agli anziani: arrestati i responsabili

Si parla molto in queste settimane delle case di riposo e del ruolo la cui gestione abbia avuto nella diffusione del coronavirus. Ma ci sono anche altri casi di cronaca che raccontano di come, per gli anziani, queste possano trasformarsi in dei veri e propri lager, a causa dei maltrattamenti subiti da parte degli inservienti. E’ quanto accaduto ad esempio a Palermo, dove la Guardia di Finanza ha condotto un’operazione che ha portato all’arresto di sei persone. I capi di imputazione sono maltrattamenti ai danni di anziani, bancarotta, riciclaggio e autoriciclaggio.

Casa di riposo degli orrori, la storia agghiacciante

L’operazione intitolata ‘riposi amari’ ha portato alla carcerazione cautelare di sei persone e al sequestro della società che gestiva la struttura, la casa di riposo ‘Aurora’. Finite in manette l’amministratrice Maria Cristina Catalano, 57 anni e le dipendenti Vincenza Beruno, 35 anni, Anna Monti, 53 anni, Valeria La Barbera, 27 anni, Antonina Di Liberto, 55 anni, e Rosaria Florio. Tramite intercettazioni, è stato ricostruito un sistema di maltrattamenti psicologici e fisici ai danni degli anziani ospitati, ripetutamente offesi, minacciati e malmenati e costretti a vivere in uno stato di prostrazione e paura.

Il Gip ha parlato in merito di vero e proprio ‘orrore quotidiano’ da interrompere immediatamente. E’ stato nominato un amministratore giudiziario per proseguire l’assistenza agli anziani da parte di personale competente.