Elisabetta Canalis regala sempre foto accattivanti sul suo profilo Instagram, lo scatto domestico accende una volta di più la fantasia

Ancora per alcuni giorni, saremo costretti in casa, in attesa delle indicazioni del governo sulle prime riaperture in programma il 4 maggio. In alcuni momenti, è davvero difficile trovare qualcosa da fare in questa quarantena. Un problema che di sicuro non ha Elisabetta Canalis, che oltre che avere a cuore le sorti del nostro paese, che sta seguendo dalla California dove vive, si sta dimostrando il solito vulcano di idee e vitalità. Sul proprio profilo Instagram, l’ex velina ha condiviso in questi giorni con i followers momenti della quotidianità e incoraggiamenti a non lasciarsi andare. I suoi allenamenti tra le mura di casa sono ormai diventati un cult.

Elisabetta Canalis, gambe da schianto

Oltre a tenersi sempre in attività, però, è giusto anche regalarsi qualche momento tutto per sé. E’ quello che Eli ha fatto con uno scatto curioso e particolarmente intrigante all’interno della propria cabina armadio. Una vera e propria ‘stanza’ delle scarpe, in cui ha fatto delle ‘prove’. In maniera però alquanto provocante, come potete vedere dal post qui sotto.

La posa è quanto mai ammiccante, l’abbigliamento pure: le calze lasciano intravedere, al solito, le gambe perfette della bella sarda. Ed anche un lato B decisamente in forma. Non che avessimo dei dubbi, ma ricevere delle conferme fa sempre piacere agli occhi.