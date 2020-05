Melissa Satta, voglia d’estate: “Fascino senza confini” – FOTO

Melissa Satta sogna e fa sognare, lo scatto in bikini raccoglie come al solito consensi, like e commenti di ammirazione sui social

Da Milano, dove è tornata dopo un periodo in Turchia con il suo Kevin Prince Boateng e con il figlio Maddox, Melissa Satta segue con apprensione le sorti della sua Sardegna. La showgirl si è spesso prodigata, in questo periodo di emergenza coronavirus, a perorare la causa della sua isola, seguendo l’evolversi della situazione a livello di gestione della crisi sanitaria. Ora che le cose sembrano mettersi meglio, il pensiero alla sua terra non viene meno e torna d’attualità nelle sue foto.

Melissa Satta, in costume è davvero una dea

Si avvicina la bella stagione, in cui tutti noi speriamo di poterci godere almeno un po’ di relax sulle spiagge, pur dovendo fare ancora attenzione. Melissa spera, ovviamente, di poterlo fare in Sardegna e ce lo fa notare con una delle sue tante splendide foto in bikini. Il costume bianco è davvero da far girare la testa.

Un due pezzi piuttosto semplice, ma sufficiente a mostrare come al solito le forme stupende della ex velina. I fan di Instagram, ovviamente gradiscono. E un commento vale per tutti: “Il fascino sardo non ha confini”. Proprio vero, difficile pensare il contrario.

