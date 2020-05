Barbara D’Urso, lo scatto vintage: come non l’avete mai vista – FOTO

Barbara D’Urso propone ai suo followers su Instagram uno scatto risalente a qualche anno fa, il look coglie tutti di sorpresa

63 anni e non sentirli. Barbara D’Urso nonostante il passare degli anni è sempre sulla cresta dell’onda. Sia dal punto di vista della sua realizzazione professionale, che da quello di una bellezza che pare assolutamente intramontabile. La popolare conduttrice napoletana di Mediaset è sempre molto apprezzata dai telespettatori e dagli ammiratori, che la seguono oltre che nei suoi programmi con affetto sui social.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Barbara D’Urso: “single? Ecco la ricetta della verità”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Barbara D’Urso: gesto per l’ex compagno, reazione agli auguri di Cuccarini e Matano

Barbara D’Urso, la foto dal passato: colpo di scena

Proprio a loro, Barbara dedica uno scatto a dir poco particolare. Una foto che spunta sul suo profilo Instagram e che arriva da un passato piuttosto lontano. Non sappiamo di quanto tempo fa esattamente sia, ma la vediamo, in bianco e nero, con qualche anno di meno e in un look piuttosto insolito. Con i capelli corti e le calze a rete. Una mise provocante che fa sicuramente effetto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Elettra Lamborghini, spunta la foto misteriosa: aveva solo 16 anni – FOTO

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Valentina Vignali | strega tutti con addosso solo le scarpe | FOTO

In didascalia, Barbara ha chiesto ai suoi followers se i capelli corti le donassero. Molti i commenti di apprezzamento, anche se non sono mancati nemmeno quelli degli haters, che l’hanno criticata sia per la posa, che per gli atteggiamenti a livello professionale, evidentemente non bene accetti a tutti.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.