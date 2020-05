Michelle Hunziker e il suo passato, la discussa storia d’amore a 17 anni

Su Michelle Hunziker, forse non tutti sanno della sua storia d’amore a soli 17 anni: ecco il personaggio del mondo dello spettacolo con cui era stata

Sono stati giorni complicati per Michelle Hunziker, finita con Striscia la Notizia al centro di una querelle. La showgirl e conduttrice svizzera è stata molto criticata per il servizio sulla giornalista Giovanna Botteri, nonostante le scuse il taglio del tg satirico sulla corrispondente Rai dalla Cina non è cambiato. E a Michelle sono arrivate addirittura minacce di morte, su cui ha dovuto intervenire l’attuale compagno, Tommaso Trussardi. Discussioni si sono avute anche in occasione dell’intervista compiuta insieme alla figlia Aurora alla ‘Bild’, con una sorta di piccolo battibecco tra le due.

Michelle Hunziker, stava con un uomo di 26 anni più grande

Rimane comunque uno dei personaggi più amati della tv italiana, ascesa alla notorietà negli anni 90 anche per la storia con Eros Ramazzotti da cui, appunto, nacque Aurora. Non molti sanno però che prima di allora Michelle aveva già vissuto una storia d’amore con un altro uomo del mondo dello spettacolo. Una storia molto discussa, dato che all’epoca (era il 1994) lei aveva solo 17 anni e lui ben 26 in più.

L’uomo in questione è Marco Predolin, all’epoca affermato presentatore tv. I due furono paparazzati alle Maldive e la cosa fece piuttosto scalpore. La storia tra i due poi non finì bene: gli scatti furono motivo di dispute e ricatti, anche se Predolin ha sempre smentito di aver cercato di speculare, rimpiangendo di non essere rimasto suo amico.

