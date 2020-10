Ludovica Pagani senza veli coperta solo da un oggetto speciale | FOTO

Sensuale e piena di fascino, Ludovica Pagani si mostra al massimo del suo splendore per i followers ansiosi di poterla ammirare.

Bella oltre ogni dire, è Ludovica Pagani. La giornalista sportiva, divenuta ormai una influencer di successo, riveste il ruolo di testimonial per alcune importanti campagne di sensibilizzazione.

Ma come tanti vip degni di questo nome, anche lei impiega i propri profili social anche per scopi pubblicitari. E proprio per un post frutto di una iniziativa commerciale lei si fa vedere ‘quasi’ come mamma l’ha fatta. Senza niente a coprirla se non un busto di marmo, posto davanti a lei. Ma in realtà un indumento intimo che le sta indosso si può notare mentre fa capolino in basso, sulla sinistra.

Ludovica Pagani, bellezza che risplende

Vestita oppure no, la 25enne lombarda sta comunque più che bene. Lei è bellissima ogni volta di più ed i suoi followers non mancano di farglielo sapere. In tanti le scrivono complimenti su complimenti, le chiedono come faccia a risultare con una simile carica di avvenenza e soprattutto, le chiedono di non smettere mai.

Reduce da una bella e felice estate in giro per l’Italia, ora anche lei è tornata a casa ma continuerà a deliziare i suoi ammiratori con degli shooting fotografici in studio, dopo tanti selfie di lei in costume.

