Sanremo 2022, voci insistenti su nuovo conduttore: svelato il nome

Non si ferma il toto-nomi per Sanremo 2022. Ora si parla di un conduttore nuovo alla Rai ma molto preparato

Continua il toto-nomi sul prossimo Festival di Sanremo. Dopo il bis di Amadeus e Fiorello, chi condurrà la nuova edizione della kermesse dedicata alla musica italiana? Sono balzati alle cronache già diversi nomi, senza esclude, tra l’altro, lo stesso Amadeus, che se inizialmente aveva detto no ad una terza volta sul palco dell’Ariston, aveva poi fatto marcia indietro lasciando la porta aperta.

Manca ancora diverso tempo ma si sa a Sanremo si comincia a lavorare molto prima e la figura prescelta per la conduzione, che negli ultimi anni ha ricoperto anche il ruolo di direttore artistico, è importantissimo.

Si è parlato in queste settimane di Pippo Baudo, di un ritorno di Carlo Conti come anche quello di Paolo Bonolis, azzardando anche l’ipotesi della coppia formata da Mara Venir e Renzo Arbore. Nelle ultime ore però c’è un nome sul quale le voci si fanno sempre più insistenti. Un volto che non è della Rai ma che potrebbe rappresentare una svolta. Vediamo chi è.

Sanremo 2022, il nuovo conduttore: che novità

È stato per molto tempo in Mediaset e oggi è uno dei volti di punta di Tv8. Parliamo di Enrico Papi che secondo i ben informati potrebbe essere il prossimo conduttore del Festival di Sanremo. Il presentatore romano al momento è impegnato con due programmi di Tv8: “Guess My Age – Indovina l’età” e “Name That Tune – Indovina la canzone”, ma non è detto che per la prossima stagione potrebbe liberarsi per volare verso Sanremo.

Forse non tutti lo ricordano ma Papi è già stato sul palco dell’Ariston nel 2001 nelle vesti di co-conduttore nell’edizione targata Raffaella Carrà che ha scelto lui, Megan Gale e Massimo Ceccherini come sue spalle. Il presentatore romano era stato poi anche nel Dopofestival.

Di certo Papi sarebbe una bella novità per il Festival. Un volto nuovo per la Rai, un conduttore preparato e di lunga esperienza, fresco e simpatico. Lui vanta una grande conoscenza in ambito musicale: ha studiato canto e pianoforte, e proprio la musica lo ha spinto verso la conduzione televisiva.

E poi i programmi musicali sono il suo forte: per anni ha condotto “Sarabanda” e ora è alle prese con “Name That Tune – Indovina la canzone”. Insomma le carte in regola per lui ci sono tutte. Si aspettano solo le conferme ufficiali.