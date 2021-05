“Che patatona!” Beatrice Valli racconta di quella lettera… – FOTO

La super modella ha pubblicato una foto in occasione del compleanno di sua figlia: nella descrizione viene citata una lettera molto speciale!

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Dopo tre gravidanze il tuo fisico risplende”, Beatrice Valli è atomica nella FOTO allo specchio

Qualche minuto fa la bellissima influencer Beatrice Valli ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram, per ricordare il primo compleanno della sua terza figlia Azzurra.

Le immagini sono state super apprezzate dai 2,7 milioni di followers che seguono Ludovica con tanta stima e affetto: sono stati più di 51.000 i mi piace ed oltre 300 i commenti, tra i quali si leggono svariati complimenti per la loro splendida famiglia e tantissimi auguri alla piccola festeggiata.

Ecco alcuni dei messaggi scritti dagli utenti: “Che patatona!“, “Sembra ieri che è nata…ancora tanti auguri Azzurra“, “Siete meravigliosi“, “Tantissimi auguri alla bimba più dolce che c’è“, …

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Beatrice Valli e il “no” categorico alla richiesta dei fan: i motivi

La lettera d’amore più dolce che ci sia: Azzurra è una sorellina molto fortunata…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BEATRICE VALLI (@vallibeatrice)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Beatrice Valli, lo scatto in intimo lascia a bocca aperta: che curve! – Foto

Meno di un’ora fa la modella Beatrice Valli ha postato le foto della festa di sua figlia sul suo profilo di Instagram.

Nella didascalia ha riportato una lettera scritta dal fratello della piccola Azzurra a sua sorella: “Azzurra con quegli occhi azzurri fai innamorare le persone di te. E con quel cammino divertente fai ridere più di tutti. E con quei piedini cicciottelli fai venire la bellezza in tutto il mondo“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Beatrice Valli, baciata dal sole è un sogno ad occhi aperti. FOTO

L’influencer ha continuato dicendo che queste parole sono state scritte dal figlio Alessandro mentre era a scuola e che, quando l’ha letta, non ha potuto fare a meno di piangere per mezz’ora, poiché quelle frasi rappresentano a pieno ciò che Azzurra è per loro: un qualcosa di “speciale, unico e magico”.