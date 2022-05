Maria De Filippi, la sua pupilla non è più Giulia Stabile. Adesso si fa avanti un’altra nota donna che avrebbe attirato la sua attenzione

Giulia Stabile è diventata in pochissimo tempo la pupilla di Maria De Filippi. Non solo da allieva a vincitrice di “Amici” ma anche promossa a ballerina professionista. L’abbiamo vista nei mesi di scuola e la stiamo ammirando ora al serale.

Per lei i progetti nel corso di questo anno meraviglioso non si sono esauriti con questo. Maria, infatti, l’ha portata come presenza fissa a “Tu si que vales” e le ha anche affidato la conduzione di “Intervista Stabile”, il format con il quale ha incontrato e intervistato, nel dietro le quinte, tutti gli artisti che sono stati ospiti ad “Amici”.

Insomma grandi cose per una ragazza giovanissima e che fino a poco più di un anno fa era una perfetta sconosciuta. Ora da Maria ci si aspettava dell’altro ma a quanto pare la sua pupilla sarebbe qualcun’altro. Per il suo nuovo progetto ha scelto un’altra donna.

Maria De Filippi, per lei non c’è solo Giulia Stabile

Ci sarebbe un’altra giovane nel cuore di Maria De Filippi. Non giovane quanto Giulia Stabile e di certo navigata nel mondo della televisione, che sarebbe entrata nel cuore della regina di Mediaset.

Proprio la moglie di Costanzo, infatti, avrebbe in mente il suo nome, per il suo nuovissimo programma. Pare, infatti, che lady Marie stia lavorando al lancio della nuova versione del dating show più famoso della televisione italiana, coinvolgendo i vip.

Le indiscrezioni le ha lanciate il settimanale Nuovo, parlando di un “Uomini e Donne Vip” che dovrebbe arrivare sul piccolo schermo. Per la conduzione della trasmissione, Maria si sarebbe fatta da parte e avrebbe in mente di coinvolgere Silvia Toffanin, la storica conduttrice di “Verissimo” e compagna di Pier Silvio Berlusconi.

Ancora si tratta solo di indiscrezioni, si parla anche già di qualcuno tra i partecipanti come l’ex naufrago Antonio Zequila, anche se tutto è ancora da vedere. Se la Toffanin fosse la prescelta confermerebbe questo “nuovo amore artistico” da parte di Maria.