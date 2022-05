Al Bano, la lite è furibonda: il cantante ai ferri corti con lei

Al Bano, lite in famiglia? Lo scatto su Instagram insospettisce e così volano le supposizioni: ecco come stanno davvero le cose

Al Bano non ha mai un attimo di pace. In tutti gli anni di carriera forse una cosa l’ha imparata: per lui e la sua famiglia non c’è riservatezza. La grande fama lo ha sempre portata sotto i riflettori del gossip con voci vere o presunte che ciclicamente si ripetono su di lui, la sua compagna Loredana Lecciso e la sua ex moglie Romina Power.

I figli poi, rincarano la dose. Anche loro non vengono mai persi di vista dagli occhi attenti della cronaca rosa tanto che spesso basta un particolare per alzare un polverone. Certamente tra i più “discussi” c’è una dei piccoli di casa, Jasmine Carrisi, la primogenita di Al Bano e Loredana Lecciso. Tra musica, partecipazioni in tv affianco al padre e un grande seguito sui social, non perde occasione per farsi notare.

Al Bano, il broncio social dice tutto: la FOTO

E proprio con Jasmine Carrisi pare che Al Bano sia ai ferri corti. Lite furibonda tra padre e figlia? È questo quello che hanno ipotizzato alcuni fan vedendo uno degli ultimi scatti della giovane nella quale su Instagram si mostrava con il broncio.

Jasmine ed il padre hanno avuto sempre un ottimo rapporto, nonostante la differenza d’età e di vedute. E infatti crediamo che nulla di tutto questo sia vero. Nessuna lite in casa Carrisi, solo uno scatto fatto ad hoc per una pubblicazione diversa dal solito.

Lo dimostrano anche le immagini del “Maurizio Costanzo Show” nel quale proprio Al Bano è stato ospite insieme a Jasmine che ha scelto un magnifico tailleur verde acqua per il suo ritorno in tv affianco al padre.

È bastato un “Dai non fare il muso” per far ipotizzare il peggio tra i due con un litigio tra padre e figlia ma nulla di tutto questo può essere dato per certo, anzi quasi sicuramente non c’entra nulla con la realtà dei fatti.

Jasmine, tra l’altro, è sempre vittima di accuse sul web, soprattutto riferite al suo corpo. In molti però la difendono e anche sotto la foto in questione, a chi si è espresso scrivendo “Povero Al Bano”, è arrivato il commento che sicuramente sia a Jasmine che al padre farà molto piacere.

“Credo che Albano sia fortunato! – scrive un utente – Ha una figlia che studia, lavora e ama tanto la sua famiglia le sembra poco?”.