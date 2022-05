Supermercati Italia, un nuovo problema travolge il nostro paese: il motivo

Supermercati Italia: quello che sta succedendo è a dir poco assurdo. Il problema è davvero grave e non se ne esce fuori. Tutte le specifiche

I supermercati in Italia sono uno dei punti di riferimento per i cittadini. Lo sono stati nei momenti più difficili, come la pandemia ma anche nei momenti più tranquilli e di minore ansia. Avere un supermercato in un paese vuol dire tutto, grande o piccolo che sia.

Certo gli ipermarket nelle grandi città sono realtà immense che offrono di tutto, anche interessanti opportunità di lavoro. C’è da dire però che proprio gli alimentari stanno vivendo ormai da tempo un grosso problema. Quello che forse nessuno avrebbe mai detto di questi tempi. Ti spieghiamo tutto.

Supermercati Italia, ecco cosa accede

YESLOVE LEGGI LA STORIA DELLA NOSTRA RUBRICA DEL CUORE. VAI QUI

I supermercati in Italia vivono un grande problema: sono a corto di personale e alcune figure chiave della grande distribuzione sono addirittura introvabili. Parliamo soprattutto di cassieri e addetti al banco.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Lidl, l’ultima novità è reale: “Era ora, che bello!”. Clienti emozionati, finalmente si può

Lo dice chiaramente l’Osservatorio 2022 sul settore del commercio al dettaglio alimentare della Federazione Italiana Dettaglianti Alimentari. Più della metà degli esercizi commerciali ha avuto difficoltà nel reperire nuove risorse con un impatto negativo anche sui ricavi.

È difficile trovare personale competente e quando si trova i candidati considerano gli orari di lavoro molto pesanti. Affianco ai cassieri e ai banconisti si trova difficoltà nel reperire macellai e scaffalisti. È così che domanda e offerta non si incontrano e accade che agli annunci di lavoro non risponda quasi nessuno pur con una grande quantità di gente in cerca di occupazione.

Secondo Donatella Prampolini, presidente di Fida-Confcommercio serve creare “un sistema integrato di strumenti e servizi di politica attiva che pongano al centro la persona e lo sviluppo delle sue capacità formative ed occupazionali”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Primark, nuova apertura in Italia: dopo Milano arriva la sorpresa più a Sud

Solo la formazione ed un livello adeguato di competenze permette, infatti, ai cittadini di mettersi in gioco e poter candidarsi anche verso lavori che sono nuovi e per i quali non si è mai lavorato. Solo aggiornandosi continuamente è possibile rimanere a galla approcciandosi in maniera diversa all’offerta.