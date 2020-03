Coronavirus, Protezione Civile: i dati di contagi, decessi e guarigioni – DIRETTA

Angelo Borrelli, commissario straordinario per l’emergenza, anche oggi lunedì 16 marzo comunicherà l’ultimo aggiornamento in merito ai numeri di decessi, contagiati e guariti da nuovo coronavirus nelle ultime 24 ore.

Il Commissario per l’emergenza Angelo Borrelli comunicherà l’aggiornamento dei numeri relativi all’epidemia da coronavirus alle 18:00. Il video della diretta verrà pubblicato a breve

IN AGGIORNAMENTO

L’aggiornamento di Angelo Borrelli in conferenza stampa: i numeri del coronavirus in Italia nella giornata di ieri domenica 15 marzo

Nella giornata di ieri, domenica 15 marzo, Angelo Borrelli ha comunicato che casi in totale erano 24.747. Quanto alle vittime, il bilancio era salito a 1.809, cioè a dire 368 morti in più rispetto a sabato. Anche il numero dei guariti risultava cresciuto: 2.335.

Angelo Borrelli, l’aggiornamento sui numeri del coronavirus sabato 14 marzo

Nella giornata di sabato 14 marzo erano 17.750 i malati di coronavirus in Italia, mentre il numero complessivo era arrivato a 21.157. Nello specifico ad essere scampati al Covid-19 sono stati in 1.966. I morti a sabato 14 marzo erano, invece, 1.441.

Coronavirus Lombardia, notizie incoraggianti arrivano da Gallera: l’aggiornamento dell’assessore al welfare

In Lombardia il totale dei casi positivi al coronavirus è salito a 14.649, mentre sono 1.420 i decessi, 202 in più rispetto a ieri. A renderlo noto è l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera. In provincia di Milano “i positivi sono 1.983, 233 in più, ancora un risultato fortunatamente contenuto”, ha aggiunto. Mentre sono solo due le persone contagiate in provincia di Lodi.

Coronavirus, il professor Garattini: “Prossima settimana il picco dei casi”

Il professor Silvio Garattini è intervenuto alla trasmissione Circo Massimo per parlare dell’emergenza coronavirus che sta attraversando l’Italia. Il fondatore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri ha affermato: “Credo che nessuno possa fare l’indovino. Ci sono persone che hanno fatto calcoli e proiezioni, ma credo che l’unica cosa che si può dire è che tutto dipenderà da noi da noi, dalla nostra capacità di evitare il contagio. Secondo alcune indicazioni statistiche, alla fine della prossima settimana ci aspettiamo un picco realistico di 30-40mila casi“.

Dramma Coronavirus, nella zona rossa certi cadaveri li tengono così

Il Coronavirus sta flagellando il Pianeta e l’Italia non è esente. Racconti agghiaccianti provengono proprio da quella che prima del decreto del 9 marzo era la cosiddetta zona rossa. Più di una famiglia si è, infatti, trovata dinnanzi la circostanza di dover seppellire un proprio caro a causa del Covid-19. Ed è qui che l’ingente numero di decessi ha causato non poche difficoltà.

Coronavirus, cresce bilancio al Sud: “Con il Nord intervallo di pochi giorni“

I numeri dell’epidemia da coronavirus continuano a crescere anche al Sud dove si teme un aumento esponenziale dei casi dovuto al grande esodo dello scorso 7 marzo. Ad aver influito, infatti, potrebbe essere stato l’esodo dalla Lombardia scatenatosi nella notte tra il 7 e l’8 marzo quando sono trapelate le notizie in merito alla chiusura totale della regione che ha portato alla fuga di circa 100mila persone verso il Sud. Solo nelle regioni meridionali, da sabato a domenica, in sole 24 ore si sono registrati 146 nuovi casi di contagio e 16 decessi in più.

Il Premier Giuseppe Conte ha annunciato in conferenza l’emanazione del decreto di carattere economico

Il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa, ha annunciato il contenuto del decreto economico tanto atteso da imprese e famiglie in questo attuale periodo di emergenza. Il Presidente ha reso noto che all’esito del Consiglio dei Ministri è stata approvata una manovra economica “poderosa“. Il Premier ha affermato: “Abbiamo appena concluso i lavori del consiglio dei ministri. Il Governo è vicino alle imprese, commercianti, liberi professionisti, nonne, mamme, papà alle famiglie. A tutti coloro che stanno facendo sacrifici per il bene più alto, la salute. Nessuno deve sentirsi abbandonato. Lo Stato è qui, 25 miliardi di euro di danaro fresco a beneficio di imprese e famiglie. Attiriamo flussi per 350 miliardi. Una manovra economica poderosa“.

