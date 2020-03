Angelo Borrelli oggi, domenica 22 marzo comunicherà l’ultimo aggiornamento in merito ai numeri di decessi, contagiati e guariti da Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore.

Il Commissario per l’emergenza Angelo Borrelli comunicherà l’aggiornamento dei numeri relativi all’epidemia da coronavirus alle 18:00. Il video della diretta verrà pubblicato a breve

L’aggiornamento di Angelo Borrelli in conferenza stampa: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata di sabato 21 marzo

Angelo Borrelli nella giornata di ieri ha comunicato che erano 42.681 i casi di contagio complessivi da Coronavirus in Italia. Il numero dei guariti risultavano 6.072, mentre, purtroppo, le vittime erano aumentate di 793 in sole 24 ore, per un totale di 4.825.

Angelo Borrelli, l’aggiornamento sui numeri del Covid-19 venerdì 20 marzo

Quanto ai numeri di venerdì 20 marzo Angelo Borrelli aveva riferito che i casi positivi in Italia erano risultati 37.860. Il numero dei contagi complessivi era salito a 47.021. Aumentate anche le vittime, con 627 decessi registrati in 24 ore, per un totale di 4.032. Il numero dei guariti era, invece, di 5.129, cioè a dire 689 in più della giornata di giovedì.

Covid-19, nuove disposizioni di Giuseppe Conte: le attività che rimarranno aperte

Nella serata di ieri, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato una nuova stretta per cercare di contenere il contagio da coronavirus in Italia. L’epidemia si aggrava di giorno in giorno ed il Governo ha stabilito la chiusura di tutte le attività del nostro Paese ad esclusione di quelle ritenute essenziali. Misure definite dallo stesso Conte “severe”, ma necessarie per far fronte all’emergenza che sta attraversando l’Italia ormai da oltre un mese. A rimanere aperte saranno solo poche e necessarie attività.

Covid-19, regione impone ulteriori limitazioni: “Solo così possiamo cercare di invertire questa tendenza”

L’epidemia da Covid-19 continua a registrare numeri molto alti e stando agli ultimi aggiornamenti la regione italiana più colpita rimane la Lombardia. In 24 ore sono stati registrati 546 decessi e 3251 casi positivi al virus. Per tale ragione, il Governatore Attilio Fontana ha emanato un’ordinanza contenente misure più stringenti per i suoi cittadini. Le nuove disposizioni entreranno in vigore da oggi domenica 22 marzo e saranno efficaci sino al 15 aprile.

Covid-19 Italia, il virologo Roberto Burioni regala una nuova speranza

Il virologo Roberto Burioni in un video pubblicato su Medical Facts ha parlato di quella che potrebbe essere una nuova speranza in merito alla fine dell’epidemia di Covid-19.

“Abbiamo parlato qualche giorno fa di un possibile colpo di fortuna: il caldo che potrebbe rallentare la trasmissione del coronavirus. Adesso potrebbe essercene un secondo“. Così inizia il nuovo video su Medical Facts del virologo Roberto Burioni che ha parlato del coronavirus diffusosi in Italia. Burioni parla di una nuova speranza spiegando: “Tutto quello che racconto potrebbe non verificarsi, ma siccome può avvenire dobbiamo pensarci. Il virus può diventare più buono? Si, tipicamente i virus hanno questa tendenza, ma non è scontato“.

