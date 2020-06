Naike Rivelli, l’intimo è inesistente: “Per fortuna ci sono rimaste le mutande” – VIDEO

Poco fa Naike Rivelli ha pubblicato un video sui social dove si mostra con un completino intimo nero molto succinto, che mostra soprattutto il suo lato B.

Naike Rivelli ha pubblicato poco fa un video in cui si mostra con un completino intimo di pizzo nero in cucina mentre è ai fornelli a preparare la colazione. All’inizio del video la parte davanti è coperta da un grembiule da cucina bianco ma poco dopo la figlia di Ornella Muti si toglie anche questo e rimane in intimo: reggiseno e perizoma neri. Naike si rivolge al suo pubblico di Instagram mentre prepara la colazione nella cucina della sua casa. Fa vedere ai follower come si preparano due albumi d’uovo in padella ma i suoi fan sono