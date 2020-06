Naike Rivelli, cena servita sul sedere: la posa è spettacolare – Foto

Naike Rivelli, in topless, serve la cena sul sedere che si trasforma in un tavolo: la posa mozzafiato è spettacolare e fa impazzire tutti, foto.

Naike Rivelli colpisce ancora. La figlia di Ornella Muti mostra ai followers un modo diverso per servire i piatti a tavola e gustare una deliziosa cena. Per l’occasione, infatti, il lato B della Rivelli si trasforma in un tavolo sul quale il tavolo resta perfettamente in equilibrio. Una posa particolare per Naike che indossa solo uno slip molto ridotto che non lascia spazio all’immaginazione. La schiena nua e il piatto sulle natiche mentre le gambe sono sul tavolo completano la posa artistica della figlia di Ornella Muti.

Naike Rivelli serve la cena in perizoma e sul sedere: boom di like

Avete ospiti a cena e avete voglia di movimentare la serata? Un’idea potrebbe essere servire la cena seguendo l’esempio di Naike Rivelli che serva i piatti in perizoma e sul proprio sedere trasformato in un tavolo. Curiosi di guardare la foto? Cliccate su successivo.