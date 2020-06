Justine Mattera colpisce ancora, nuovo scatto eccezionale sul suo profilo Instagram: la foto in intimo fa volare la fantasia

Non dovrebbe trattarsi più di una novità e agli scatti ultra provocanti di Justine Mattera dovremmo essere ormai abituati. Ma la showgirl italoamericana riesce a stupirci ogni volta di più. Ha compiuto 49 anni da circa un mese, ma come sua abitudine si mantiene giovane con tanta attività fisica all’aperto. Una gioia che ha ritrovato concluso il lockdown, con rinnovato vigore. Numerosissime le attività in cui si impegna, tra nuoto, trekking, bicicletta ed altro ancora. I risultati si vedono eccome, in un corpo davvero tonico. Che le non manca di sottolineare con scatti super sexy e davvero maliziosi.

Justine Mattera, in intimo è pazzesca

A proposito della bicicletta, Justine osserva con un po’ di preoccupazione il tempo incerto, dalle parti di casa sua. La pioggia sarebbe davvero una disdetta e condivide il suo pensiero con i suoi followers su Instagram. Facendolo, naturalmente, a modo suo. Mentre osserva fuori dalla finestra, infatti, e attende di sapere se potrà uscire per la sua sgambata quotidiana, si fa vedere in intimo trasparente e di pizzo nero.

Uno scatto davvero piccante, che evidenzia il corpo davvero sensuale di Justine. Il tocco malizioso della soubrette è evidente ed è quello classico di tutti i suoi scatti sul suo profilo social. Non sappiamo se alla fine avrà la possibilità di uscire o se la pioggia dovrà farle rivedere i suoi propositi. Quello che è certo è che a materializzarsi sono stati migliaia di like in pochi minuti, per uno scatto davvero irresistibile.

