Una Mercedesz Henger più conturbante che mai prova ad oscurare la celebre mamma Eva Henger. “Voglia di estate e di scappare, chi vuole fare come me?” scrive lei.

A 28 anni Mercedesz Henger ha ancora tante cose da vedere e da fare nella vita. La figlia di Eva Henger si mostra come al solito in tutta la sua bellezza, nel bel mezzo di un pomeriggio di riposo e di relax in piscina.

La cosa le dà modo di pensare e di scrivere quanto segue. “La opzione di scappare e andare a vivere in un posto dove è sempre estate rimane ! 😋😋❤️ È cambiato solo che mi porto anche @lucasperacchi 🥰❤️ Quanti di voi hanno l’opzione “fanculotutto” nel cassetto , just in case?”.

Mercedesz Henger, super bella come e più della mamma Eva

Ma in tanti non le daranno ascolto. Semplicemente perché ammaliati dalla sua splendida visione. Lei è bellissima, ma anche fidanzatissima. La storia d’amore con Lucas Peracchi infatti va avanti a gonfie vele. I due giovani si amano, vanno d’accordissimo ed appaiono molto complici. Del resto una bellezza quale è Mercedesz non potrebbe assolutamente restare da sola.

