Manuela Arcuri, la ricordate? E’ cambiata moltissimo – FOTO

L’ex attrice, modella di Anagni, Manuela Arcuri cambia look e sceglie il tema della natura per rilanciarsi sotto i riflettori

L’ex attrice, modella italiana Manuela Arcuri si rende nuovamente visibile sul suo profilo Instagram, risvegliando gli animi dei suoi followers.

La 43enne di origini romane, partner di Giovanni di Gianfrancesco ha abbandonato i riflettori del grande schermo, scegliendo di dare più attenzioni alla sfera privata. I valori della vita prima di tutto, poi il resto.

Manuela Arcuri ha sposato la linea del compagno, riservato e contrario all’apparire in primo piano e con il quale condivide un figlio Mattia. “L’ho cercato per due anni, è stato super voluto – ha raccontato lei -. Stavo quasi per perdere le speranze, e alla fine sono rimasta incinta quando ormai non ci pensavo più. Così l’attrice romana ha preferito sollevare gli umori del partner, anzichè dare importanza all’estetica televisiva.

Manuela Arcuri, bellezza coriacea in formato “Il Peccato e la Vergogna”