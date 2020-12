Qual è la vostra reale età mentale? Scopritelo con questo test – FOTO

Un test semplice e ad impatto che consente di scoprire qual è la propria età mentale: il numero dei leoni è l’elemento chiave.

Un curioso test psicologico, un modo intuitivo per scoprire quale sia la propria età reale. Basta davvero poco, ovvero scovare i leoni presenti nella fotografia. Ogni numero corrisponde ad un’età particolare. L’immagine nasconde diversi leoni, ma quanti sono in tutto? Non resta che osservare attentamente, alcuni sono immediati…altri richiedono uno sforzo maggiore. L’immagine va osservata per 15 secondi, prestando molta attenzione. Quanti leoni avete trovato?

Se avete trovato da 1 a 4 leoni la vostra età è di 25 anni, siete giovani. A quest’età infatti si tende ad avere una maggiore propensione positiva, un modo più “leggero” di affrontare la vita di tutti i giorni.

Se hai scovato più leoni, attenzione…non sei (forse) più così giovane!!!

LEGGI ANCHE –> Test | scopri chi sei dal tuo mese di nascita

Test età mentale, le soluzioni per i “meno giovani”

Una volta appurato che chi trova più di 4 leoni non ha più 25 anni, ecco le diverse opzioni:

2. Se nella foto trovate tra i 4 ed i 6 leoni, l’età mentale si aggira tra i 30 ed i 40 anni. Un’età che evidenzia una maggiore serenità e priorità negli affetti, quali la famiglia e gli amici nonché l’importanza del lavoro. Una fascia di età che segna un equilibrio tra corpo ed anima.

3. Avrebbe 40 anni chi nella foto riesce a scovare tra 6 ed i 10 leoni. L’età caratterizzata da intelligenza ed un forte senso di pianificazione. Oltre che improntare la propria quotidianità alla stregua del comfort. Chi ha 40 anni tendenzialmente ha delle priorità ben consolidate oltre alla spiccata volontà di fare sempre qualcosa di produttivo, senza perdersi nelle cose effimere, fine a sé stesse.

LEGGI ANCHE -> Quale di queste donne non è la madre? La domanda di un test psicologico

4. Infine, per chi trova nella foto del test tra i 10 ed i 12 leoni vuol dire che il cervello è giovanissimo, addirittura un’età inferiore ai 25 anni. Soggetto amichevole ma al contempo sensibile.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.