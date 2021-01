Beautiful, niente puntata il 6 gennaio: quanto dura la pausa

Il 6 gennaio Beautiful non va in onda. Quanto dura la terza ed ultima pausa invernale della soap opera americana.

Beautiful scompare per l’ultima volta dai palinsesti Mediaset. Anche quest’anno gli affezionati fan della soap sono usciti incolumi dalla pausa invernale. Fortunatamente il periodo di stop è stato molto breve: anziché durare due settimane come di consueto, ha riguardato solo pochi, selezionatissimi giorno.

Beautiful si prepara dunque ad andare in pausa per la terza volta, ma in modo completamente indolore. La soap si ferma infatti unicamente il giorno dell’Epifania e torna regolarmente dal 7 gennaio in poi con il suo appuntamento sette giorni su sette.

Vediamo insieme dove eravamo arrivati e cosa ci riservano le prossime puntate.

Beautiful dopo il 6 gennaio: dove eravamo rimasti e cosa ci attende

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto il matrimonio di Brooke e Ridge naufragare lentamente. I coniugi Forrester hanno vedute divergenti riguardo al ruolo di Thomas all’interno della famiglia e questo li sta portando ad una definitiva separazione. Non è ancora detta l’ultima parola, ma la presenza di Shauna Fulton nella loro vita sicuramente non aiuta. Dopo un pesantissimo litigio, Ridge è andato ad ubriacarsi al Bikini e Shauna l’ha soccorso, dandogli poi un bacio che lo stilista non ricorda ma che potrebbe compromettere per sempre il suo rapporto con Brooke. Nel frattempo sua figlia Flo ha donato un rene alla zia Katie, sperando almeno in parte di riuscire a sdebitarsi per tutti gli errori commessi in passato. Flo non è ancora stata riabilitata all’interno della famiglia, ma in compenso ha ricevuto l’approvazione di Wyatt. Il ragazzo è pronto ad abbandonare di nuovo Sally per la giovane Fulton? Nel frattempo Thomas trama nell’ombra ed ha una nuova alleata: Zoe.

Nelle prossime puntate di Beautiful vedremo riaccendersi la rivalità tra Flo e Sally, ma anche tra Steffy ed Hope. I due giovani Spencer sembrano proprio gli scapoli più ambiti di tutta Los Angeles. Nel frattempo Thomas sarà sempre più vicino a Zoe. Che possa succedere qualcosa tra i due?