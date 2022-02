Incredibile risonanza per i festeggiamenti di Federica Nargi, l’ultima posa fa preziose scintille in rete. Ad accompagnarla una dolcissima sorpresa.

Miriadi di scintille e nessun limite per il trentaduesimo compleanno della storica ex velina di “Striscia La Notizia”, Federica Nargi. La bellissima modella ha tenuto a condire i suoi festeggiamenti con un party all’insegna della danza e della spensieratezza. Le sue ultime storie raccontano nei dettagli i momenti clou della serata di ieri, 5 febbraio.

Ad attirare l’attenzione, al di là dei particolari dell’evento, sarà in primis un afrodisiaco scatto della showgirl romana nata sotto il segno dell’Acquario. Mentre, ad aprire le danze, si presterà al contempo una delle sorprese più gradite riservate alla modella. Lo zampino, in tal caso, potrebbe essere proprio quello del suo partner in amore dal 2009, l’ex calciatore Alessandro Matri.

“Bella Vera” Federica Nargi afrodisiache scintille per il suo compleanno: la posa merita una sorpresa

