Ambra e Marco dopo Matrimonio A Prima Vista: clamorose novità

C’è da dire che Matrimonio A Prima Vista è un programma piuttosto complicato. Non è facile trovare in una persona appena conosciuta l’amore che ti accompagnerà per il resto della tua vita, ma magari finisci per trovare quello che non stavi cercando, come un’amicizia importante che finisci per portarti dietro per sempre. Questo è sicuramente il caso di Marco e Ambra, che ad oggi sono molto amici, così tanto da festeggiare addirittura insieme l’anniversario di quelle nozze che in fin dei conti non sono proprio andate a gonfie vele, ovviamente riferendoci ad un sentimento amoroso, però anche se non hanno trovato quella chimica che è necessaria per portare avanti un matrimonio, hanno trovato un’importante complicità che ha permesso loro di instaurare comunque un bellissimo rapporto.

Riguardo il loro rapporto, Marco ha rilasciato un’intervista a Blogo dove si è raccontato. “Io e Ambra ci vogliamo bene. Ci sentiamo spesso, ci vediamo un po’ di meno rispetto a qualche tempo fa, ma ci lega un sincero affetto due anime molto simili e, anche se tra noi non è scattata la scintilla dell’amore, siamo entrambi consapevoli di aver condiviso un percorso unico che ha segnato per sempre le nostre vite. Non sono mai stato innamorato di lei, e quindi non ho difficoltà a mantenere questo rapporto. Anzi, ti dirò di più: per il nostro anniversario di nozze andremo insieme a Velletri! Sarà anche un modo carino per esorcizzare il nostro momento più difficile all’interno dell’esperimento. Ci faremo un po’ di risate.”