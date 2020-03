Test psicologico | scopri che persona sei con questa prova FOTO

Questo test psicologico ci rivela che personalità abbiamo ed in che modo ci poniamo con gli altri. Bastano soltanto pochi secondi per giungere al risultato finale.

Come sempre, un test psicologico torna utile sia per passare qualche minuto di svago che per capire alcune dinamiche del comportamento della mente umana. Infatti i risultati di questi rapidi ma al tempo stesso approfonditi metodi di indagine sono molto preziosi per comprendere come lavora il nostro cervello. E come alcuni processi cognitivi hanno luogo. Nello specifico in questa sede vi proponiamo un preciso test psicologico. Si tratta di individuare il numero più alto possibile di cavalli presenti al suo interno. Prendetevi una decina di secondi, poi confrontate i vostri risultati.

LEGGI ANCHE –> Test della personalità | scopri se menti o se dici la verità FOTO

Test psicologico, quanti cavalli riuscite a vedere?

Un solo cavallo: siete pragmatici e tendete a prendere i particolari momenti del vostro vissuto in pieno. Vedete tutto come una unica cosa. Ragionate da perfetto manager e lasciate poco spazio ai sentimenti ed alle emozioni. E questo può essere un difetto in alcune circostanze.

5-10 cavalli: non lasciate mai niente al caso e prendete sul serio le cose, in ogni ambito. Sia in amore che sul lavoro. Per raggiungere uno scopo cercate di dare sempre il massimo, a prescindere dai metodi usati.

Almeno 11 cavalli: siete persone assai precise, abili a cogliere ciò che altre persone non vedono. Nel vostro lavoro siete particolarmente dettagliati e raggiungete addirittura l’eccellenza. A volte però siete insicuri nel momento in cui non siete in grado di raggiungere i vostri obiettivi o a compiere le cose come avete intenzione di realizzarle. Per questi motivi dovreste iniziare a non farvi condizionare da eventuali insuccessi.