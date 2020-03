Test della personalità | scopri qual è il tuo vero carattere FOTO

Che carattere hai? Conosci veramente te stesso? Scoprilo compiendo questo rapido ed efficace test della personalità che ti dirà chi sei.

C’è un curioso test della personalità che ci svela molto di noi. Si tratta di un simpatico metodo per scovare alcuni aspetti dei quali neanche noi stessi non siamo a conoscenza. Scegliete tra le seguenti sfere di cristallo, tutte uguali per dimensione e forma ma differenti per colore.

LEGGI ANCHE –> Test psicologico | scegli uno strumento e scopri le tue qualità FOTO

La vostra scelta vi indirizzerà verso un preciso profilo psicologico. Questi metodi sono molto impiegati e con risultati proficui in discipline che trattano del comportamento umano, come ad esempio l’Antropologia e le sue branche oppure la Psicologia Cognitiva.

LEGGI ANCHE –> Test | scopri se menti o se dici la verità FOTO

Test della personalità, la sfera che scegliete indica chi siete